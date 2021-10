Direktorica NLZOH zaradi hitrih testov na zagovoru pred poslanci

Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik je na zaslišanju pred parlamentarno komisijo DZ zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija hitrih testov podjetja Majbert Pharm opravljena nestrokovno. Zavrnila je tudi namigovanja, da naj bi NLZOH zaradi opozarjanja na nestrokovnost verifikacije odpustil eno od zaposlenih.

Predsednik preiskovalne komisije državnega zbora, ki se na zahtevo opozicije ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19, Robert Pavšič (LMŠ) je uvodoma opomnil na očitke, da hitri antigenski (HAG) testi podjetja Majbert Pharm niso primerni za uporabo. Gre za teste, ki jih je ministrstvo za zdravje decembra 2020 od omenjenega podjetja kupilo za namen povečanja dostopnosti testiranja na okužbo na novi koronavirus.

Verifikacijo testov HAG testov Majbert Pharma je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je potrdila Žohar Čretnikova. Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). »Naše rezultate smo primerjali tako s kriteriji WHO kot navedbami proizvajalca,« je povedala Žohar Čretnikova in izrazila prepričanje, da je NLZOH svoje delo opravil dobro.

Je Majbert Pharm izpolnjeval tehnične zahteve razpisa?

Pavšiča je nadalje zanimalo, zakaj NLZOH ni opravil verifikacije HAG testov tudi drugih proizvajalcev. Žohar Čretnikova je pojasnila, da so se tako odločili zaradi omejenih kapacitet ob povečanem testiranju na covid-19 in ker proizvajalcev niso želeli postavljati v neenakopraven položaj. Verifikacijo HAG testov Majbert Pharma so po besedah Žohar Čretnikove opravili kot javno službo na zahtevo ministrstva za zdravje, HAG teste drugih ponudnikov pa bi verificirali v okviru tržne dejavnosti, česar od njih »ne zahteva noben zakon«.

Na vprašanja Pavšiča, zakaj niso preverjali, če je podjetje Majbert Pharm izpolnjevalo tehnične zahteve razpisa ministrstva, je direktorica NLZOH odgovorila, da to ni bilo v njihovi pristojnosti, saj pri pripravi razpisa in razpisnih pogojev niso sodelovali. »Mi smo preverjali strokovne zahteve razpisa, torej občutljivost in specifičnost testov,« je poudarila Žohar Čretnikova.

Žohar Čretnikova je nato opomnila, da HAG testi na splošno boljše zaznavajo okužbo pri osebah z »večjim virusnim bremenom«. Okuženih oseb z »nizkim virusnim bremenom« pa po njenih besedah HAG testi ne zaznajo, kar da so večkrat pojasnjevali javnosti. HAG testi so bili sicer uvedeni zaradi velike obremenjenosti PCR testiranja, je povedala Žohar Čretnikova.

Žohar Čretnikov je pojasnila, v času omenjene validacije ali po njej nanjo ali na NLZOH niso bile naslovljene pripombe katerega od mikrobiologov, ki bi opozarjal na nepravilnosti.

Pavšič je nato navajal medijsko poročanje, po katerem naj bi eden od zaposlenih na NLZOH anonimno opozarjal na nepravilnosti validacije. Žohar Čretnikova je dejala, da so v času poročanja očitke zavrnili, sicer pa da sama ne ve, kdo je anonimna oseba.

Pavšič o povračilnih ukrepih

Pavšič je ob tem osebo javno pozval, naj se javi preiskovalni komisiji, Žohar Čretnikovo pa vprašal, če anonimni zaposleni v tem primeru lahko pričakuje »povračilne ukrepe, do katerih je v preteklosti na NLZOH že prihajalo«. Poslanki Mojca Škrinjar (SDS) in Monika Gregorčič (SMC) sta vprašanju Pavšiča nasprotovali, saj po njunem mnenju ni bilo spoštljivo do Žohar Čretnikove.

Pavšič je nato povedal, da naj bi opozorilo o slabi kakovosti HAG testov Majbert Pharma na NLZOH naslovila tudi nekdanja zaposlena na NLZOH Metka Paragi. »Ko vas je na to opozorila, je izgubila službo, čeprav v 30 letih ni storila strokovne napake,« je Pavšič očital Žohar Čretnikovi. Ta je pojasnila, da so Paragijevo iz NLZOH odpustili iz drugih razlogov. Zavrnila je namigovanja, da naj bil na njeno mesto nato zaradi članstva v stranki SDS imenovan drug strokovnjak.

Škrinjarjeva in Janja Sluga (NeP) sta Pavšičevemu vprašanju nasprotovali, saj da strankarska pripadnost nima vpliva na strokovno usposobljenost posameznika.

Pavšič je sicer napovedal, da bo komisija Žohar Čretnikovo zaradi vprašanj komisije v povezavi z validacijo hitrih testov za samotestiranje morda zopet povabila na zaslišanje. Na sejo sta bila kot priči vabljena tudi direktor Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec ter nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar, ki sta svojo odsotnost opravičila.