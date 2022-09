Direktor Kronoterma je obdaril Krambergerjev sklad (FOTO)

Pod oder so pripeljali toplotno črpalko s slovesnimi podpisi vseh udeležencev, teh pa je bilo blizu 400. Bogdan Kronovšek, direktor in soustanovitelj podjetja Kronoterm, je vse prisotne nagovoril: »Ta toplotna črpalka predstavlja simbol, da lahko skupaj naredimo res čudovite in izjemne stvari. Je rezultat našega sodelovanja in bo načrpala kar nekaj toplote tudi v srca tistih, ki jo res potrebujejo.«

Pa še to je dejal: »Izkupiček od prodaje te toplotne črpalke bomo podarili Krambergerjevemu skladu, kamor se obrača ogromno ljudi v stiski in so pomoči resnično potrebni!«

Bon v vrednosti 8000 evrov je v naslednjem hipu prevzel odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja: »Ni lepšega kot na obraz nekoga, ki mu je življenje vzelo dostojanstvo in ponos, ki je bil pahnjen na rob revščine, narisati nasmeh ter mu povrniti lepše življenje, zato zagotavljam, da bodo ti evri prišli v prave roke!«

Bogdan Kronovšek in miss Slovenije Vida Milivojša

Kot rečeno, bon je prevzel iz rok Bogdana Kronovška, ki je že od malega vedel, da bo delal nekaj, kar je povezano s strojništvom, nakar se je razpletlo drugače, diplomiral je na računalništvu, pa nič zato, danes je eden najuspešnejših slovenskih direktorjev, ki je svoj Kronoterm popeljal med najodličnejše slovenske podjetniške gazele, ki zaposluje 120 ljudi in raste več kot 30-odstotno na leto.

Če so imeli lani za 25 milijonov evrov prihodkov, še leto prej 18, jih bodo letos ustvarili za okoli 32 milijonov! Pa še nekaj: podjetje z Gomilskega, ki je lani izdelalo 8000 toplotnih črpalk, lahko pa bi jih še nekajkrat več, je praznovalo svojo 30-letnico delovanja.

Začelo se je v delavnici

Bil je to primeren trenutek, da so se spomnili tudi vseh pionirskih korakov Bogdanovega očeta Rudija, ki je že leta 1976 začel drzno idejo o koristni uporabi toplotnih črpalk; po dobrih 45 letih je postala čista resničnost, v Evropi namreč ni več prav nobene resne energetske perspektive, ki ne bi z vso resnostjo obravnavala toplotnih črpalk kot skorajda edino praktično tehnologijo ogrevanja in hlajenja, prvič, na poti do razogličenja naše družbe, ter drugič, do evropske energetske neodvisnosti.

Njihova stranka je tudi Golob Dan pred slovesnostjo je Kronoterm obiskal premier Robert Golob: »Rad bi čestital vsem zaposlenim za vse dosežke v zadnjih 30 letih, čestitam pa ne le kot predsednik vlade, pač pa tudi kot stranka, in to zelo zadovoljna stranka! Izjemno spoštujem takšna podjetja, ki premorejo energetsko tradicijo in ki so med najboljšimi v Evropi: če bi bila vsa Slovenija taka, ne bi bilo nobenih težav!«

Ker pa je Rudiju tiste dni kazalo, da bo izgubil službo zaradi zaprtja Gorenjevega razvojnega inštituta, kjer je bil zaposlen, ob tem pa se je bal, da bodo izsledki njegovega dela šli v nič, sta leta 1990 z ženo Cvetko v Orli vasi, kamor se je priženil iz Braslovč, ustanovila podjetje Termo-tehnika. Začelo se je v ključavničarski delavnici, ki mu jo je odstopil tast, in nepričakovano se je začel graditi trg toplotnih črpalk v Sloveniji, ki je danes po številu vgrajenih in prodanih toplotnih črpalkah na prebivalca celo eden večjih v Evropi. In če so prve testirali v šotorskem laboratoriju, jih danes v nemara najboljšem razvojnem laboratoriju v Evropi! Pa še to: iz butične proizvodnje nekaj deset naprav na leto jih bodo leta 2025 izdelali že 24.000!

Koristen za planet

Bogdan Kronovšek je moral odraščati s podjetjem in poslušati vse možne tegobe staršev: podjetje je postalo del njegove družine, njihovih vsakdanjih skrbi in pogovorov. »Nisem bil najbolj navdušen. Iskreno, te vloge, ki jo imam danes, nisem pričakoval.« A ko je njegov starejši brat Sašo, ki je doštudiral strojništvo in magistriral iz toplotnih črpalk, sklenil, da gre na svojo poslovno pot, je vodenje prevzel Bogdan.

Oče in sin: Rudi in Bogdan

»Sčasoma sem ugotovil, da je delati koristne stvari še kako zabavno,« se je nasmehnil človek, čigar pot nikakor ni bila lahka, saj je od petnajstega leta prikovan na invalidski voziček: bilo je na silvestrovo, ko so se otroci igrali na snegu, Bogdanu pa je na ledu spodrsnilo in si je pri padcu zlomil vrat.

Njihovi kupci rešujejo okolje Bogdan Kronovšek je zbrane spomnil tudi na tistih 100.000 kupcev, ki so jim omogočili, da so z njihovimi toplotnimi črpalkami več kot prepolovili stroške svojega udobja, proizvedli za dobrih 7000 GW ur do okolja prijazne toplote, kolikor jo v šestih letih proizvede, denimo, Toplarna Ljubljana, s tem pa preprečili, da bi okolje obremenili z 1,5 milijona ton CO 2 in drugih okolju škodljivih emisij. Ta prihranek izpustov CO 2 je ekvivalenten s številom dreves, katerih vrsta bi segala od skrajne vzhodne pa do skrajne zahodne naše naše ljube države.

Bil je na odru in 400-glava množica je želela slišati njegove naslednje besede. Po krajšem premolku so jih slišali: »Glede na moje stanje sem ponosen, da lahko koristim ne le sebi, pač pa tudi svoji družini, sodelavcem, poslovnim partnerjem, tisočim uporabnikom, družbi in planetu!« Takrat je zagrmel nemara najdaljši aplavz, pogled Bogdana Kronovška pa se je za hip ustavil pri ženi Nives in njunih treh potomcih.

Foto: Dejan Javornik

Foto: Dejan Javornik

Foto: Dejan Javornik

Toplotna črpalka s slovesnimi podpisi vseh udeležencev 30-letnice Kronoterma

Dogodek je povezoval Klemen Slakonja. Zadaj so vsi kronotermovci. Fotografije: Dejan Javornik

Foto: Dejan Javornik