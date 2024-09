Dijaki prvi šolski dan niso mogli v šolo, saj avtobus ni prišel, drugje pa je bil prepoln. DUJPP odgovarja

Poročali smo, da nas je več bralcev opozorilo na skrb vzbujajoče stanje javnega potniškega prometa. Podjetje, ki je letos dobilo koncesijo, naj bi namreč nekatere linije kar ukinilo, drugje pa naj ne bi poskrbelo za varnost potnikov.

»Srednješolska avtobusna linija Sela pri Šumberku–Žužemberk–Novo mesto je obratovala 20 let, sedaj pa, ko je koncesijo dobil Nomago, ki je postal monopolist v našem okolišu, pa linije kar ni več – avtobusa ni bilo na prvi šolski dan,« je sporočil bralec Anže.

Bralka Nina pa je naletela na težave v okolici Celja - pravi, da so novi vozni redi za dijake povzročili »poslabšanje razmer, prestopanja, podaljšanje trajanja prevozov«. Na prvi šolski dan naj bi bile tam razmere nemogoče, saj naj bi bilo v avtobusih »preveč ljudi«.

Za pojasnila smo se obrnili na Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), kjer so nam zagotovili, da so težave že odpravljene: »Z naštetimi težavami smo seznanjeni, nanje smo takoj odreagirali in jih skupaj s prevoznikom odpravljamo,« so povedali za Slovenske novice.

Prišlo je do tehničnih težav

Zatrdili so, da »srednješolska avtobusna linija Sela pri Šumberku - Žužemberk - Novo mesto ni bila ukinjena« in dodali, da je na žalost »prišlo do tehničnih težav in se linija prvi dan ni izvajala, sedaj pa se že normalno izvaja«. Ta teden bodo na to linijo dodali še dodatni avtobus v jutranjem in popoldanskem času.

»Težava, ki se je v Mozirju pojavila na prvi šolski dan, da so šolarji ostali na postaji, ker je bil avtobus prezaseden, je že odpravljena. Tudi sicer je prevoznik v skladu s koncesijsko pogodbo dolžan zagotavljati dodatne avtobuse na odhodih, kjer so obstoječi odhodi prepolni. Težave s predolgim prestopanjem pa bodo odpravljene še ta mesec,« so zagotovili.

»Prebivalci na celjskem,« pravijo, »lahko pričakujejo dodatne avtobuse v prometnih konicah, da obstoječi ne bodo prepolni, saj jih je prevoznik je v skladu s koncesijsko pogodbo dolžan zagotavljati.«

Tudi Nomago je na DUJPP od začetka novega koncesijskega obdobja že poslal večje število predlogov za izboljšave, saj na nekaterih linijah opažajo majhno število potnikov, medtem ko je drugje njihovo število povišano – posebno ob najbolj obremenjenih terminih.