Aretirali so ga zaradi pločevinke kokakole

Indijska policija je aretirala ameriškega turista, ki se je s kokosom in pločevinko dietne kokakole pretihotapil na otok, kjer živi najbolj izolirano pleme na svetu, da bi vzpostavil stik z njimi, čeprav je dostop na otok strogo prepovedan. Za seboj je pustil pločevinko kokakole.

Kot poroča The Guardian, je 24-letni Mykhailo Viktorovych Polyakov odpotoval na omejeno ozemlje Severnega Sentinela, del indijskih Andamanskih otokov, da bi se srečal s Sentinelci, plemenom, ki naj bi imelo le okoli 150 članov. Njihov jezik in običaji so za tujce skrivnost, izogibajo se vsem stikom in so sovražni do vsakogar, ki se jim poskuša približati. Sicer pa so indijske oblasti že leta 1956 prepovedale približevanje otoku v krogu petih kilometrov, da bi zaščitili domorodce pred zunanjimi boleznimi in ohranili njihov način življenja.

Policija je povedala, da je ameriški turist eno uro z žvižganjem poskušal pritegniti pozornost obalnega plemena otoka. »Nato je pristal za približno pet minut, jim pustil darila na obali, zbral vzorce peska in posnel video, preden se je vrnil na svojo ladjo. Pregled posnetkov njegove kamere GoPro kaže vstop na otok z omejitvami, je za AFP povedal načelnik policije Andamanskih in Nikobarskih otokov HGS Dhaliwal.

Policija ga je aretirala dva dni po obisku otoka, čeprav je s plemenom poskušal stopiti v stik že dvakrat. Oktobra lani se je z napihljivim kajakom odpravil proti prepovedanemu območju, a ga je ustavilo hotelsko osebje. Naslednji neuspešni poskus je bil januarja 2025. Pri zadnjem poskusu se je odločil za gumenjak z motorjem, da bi preplul 35 kilometrov odprtega morja z glavnega otočja. Priveden je bil pred lokalno sodišče in je trenutno v priporu zaradi nadaljnjega zaslišanja. Oblasti poskušajo odkriti tudi domačine, ki so mu morda pomagali.

Sentinelci so zelo občutljivi za različne bolezni zunanjega sveta.

Ni prvo nepremišljeno potovanje

To sicer ni prvo nepremišljeno potovanje Polyakova. V preteklosti je potoval v Afganistan, da bi se srečal s pripadniki talibanov, pri čemer je poziral z avtomatskim orožjem in meči, ki so si jih izposodili od islamističnih borcev. Opravil je že tudi potovanje na Andamanske in Nikobarske otoke za izvidnico, pred zadnjo misijo pa je preučeval morske razmere, plimovanje in dostopnost, je sporočila policija. Sentinelci so nazadnje prišli na mednarodne naslovnice leta 2018, potem ko so ubili ameriškega misijonarja Johna Allena Chaua, ki je bil nezakonito na njihovi plaži. Chaujevega trupla niso nikoli našli in preiskave njegove smrti ni bilo, saj indijska zakonodaja prepoveduje potovanje na otok.

Sedemindvajsetletni Chau je želel na pustolovsko potovanje in je prepričal lokalne ribiče, da so ga odložili v bližini otoka. Američan je prepovedani otok obiskal trikrat. Po prvem obisku se je še vrnil na ribiški čoln, a dan pozneje ribiča seznanil s svojo odločitvijo, da se z otoka ne bo več vrnil. Dejal mu je, naj se odpravi domov brez njega. Ko se je drugi dan Američan, poškodovan od strelov puščic, želel vrniti na svoj kanu, so mu ga domorodci uničili.

Ribiči so policiji sicer povedali, da so videli, kako so moškega na otoku napadli z loki in puščicami ter ga vlekli po plaži. Ko so odpluli, so še videli, kako je bil do polovice zakopan v pesek. Sentinelci so leta 2006 ubili dva ribiča, katerih čoln je pomotoma naplavilo na otok, medtem ko sta spala.

Oblasti sicer niti ne vedo, koliko ljudi živi na otoku. Leta 2011 so ocenile, da tam živi od 35 do 39 oseb, medtem ko indijski antropologi ocenjujejo, da bi lahko pleme štelo od 40 do 100 ljudi. Nekateri podatki navajajo število med 100 in 300.

Fotografija, ki jo je pred dvema desetletjema objavila indijska obalna straža, prikazuje člana plemena, ki z lokom in puščico strelja na mimoidoči helikopter. Satelitski posnetki otoka kažejo, da je obdan s koralnimi grebeni, gostim gozdom in belimi peščenimi plažami, še povzema Jutarnji list.