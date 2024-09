Bralci ogorčeni! Avtobus na prvi šolski dan sploh ni prišel, drugje je bil prenatrpan in zato nevaren

Več bralcev nas je opozorilo na skrb vzbujajoče stanje javnega potniškega prometa. Podjetje, ki je letos dobilo koncesijo, naj bi namreč nekatere linije kar ukinilo, drugje pa naj ne bi poskrbelo za varnost potnikov.

»Srednješolska avtobusna linija Sela pri Šumberku–Žužemberk–Novo mesto je obratovala 20 let, sedaj pa, ko je koncesijo dobil Nomago, ki je postal monopolist v našem okolišu, pa linije kar ni več – avtobusa ni bilo na prvi šolski dan. Ta linija je omogočala dijakom, da so samostojno prišli v srednjo šolo,« je zapisal bralec Anže in dodal, da je do Žužemberka ta linija prevažala približno 20 dijakov, ki morajo tudi brez avtobusa na cilj priti v vsakem primeru.

»Vsi pravijo, kako se trudijo, da bi se čim več uporabljal javni prevoz, in potem ni več linije. Nomago se na vprašanja ne odziva, vem pa, da naša linija ni edina Nomagova, ki je imela danes probleme,« je zaključil.

Nomago v zvezi s tem odgovarja, da so bile na liniji Sela Šumberk –Žužemberk–Novo mesto »težave v torek že odpravljene, prevozi na omenjeni liniji pa sedaj potekajo nemoteno in v skladu z voznim redom«.

Težave tudi na Štajerskem

V Celju je na težave naletela bralka Nina, ki pravi, da so novi vozni redi za dijake povzročili »poslabšanje razmer, prestopanja, podaljšanje trajanja prevozov«. Na prvi šolski dan naj bi bile tam razmere nemogoče, saj naj bi bilo v avtobusih »preveč ljudi«. »Za varnost absolutno ni poskrbljeno,« pravi. Priložila je videoposnetek.

»Video z relacije Zgornja Savinjska dolina–Celje, vsi iz krajev pred Mozirjem morajo tam prestopati in čakati minimalno 20 minut,« je pojasnila.

Nomago navedbe, da za varnost potnikov na območju Celja ni bilo poskrbljeno, »ostro in kategorično« zanika. »Varnost v prometu je in bo tudi v prihodnje vedno na prvem mestu. V medkrajevnem potniškem prometu imamo vedno razporejena vozila, ki izpolnjujejo najstrožje varnostne in okoljevarstvene standarde ter so tehnično brezhibna,« so sporočili za Slovenske novice.

Pravijo tudi, da niso ukinili nobene linije, saj vozne rede medkrajevnega potniškega prometa usklajuje in določa DUJPP (Družba za upravljanje javnega potniškega prometa) in ne izvajalec.

Nove linije tam, kjer jih prej ni bilo

Izpostavljajo tudi, da je bilo julija in z začetkom novega šolskega leta v Sloveniji vzpostavljenih veliko novosti in nadgradenj na področju javnega potniškega prometa. »Vzpostavile so se povezave s kraji, kjer doslej javni potniški promet ni bil dostopen, povečala pa se je tudi frekvenca prevozov.« Pravijo, da so na DUJPP od začetka novega koncesijskega obdobja že poslali večje število predlogov za izboljšave, saj na nekaterih linijah opažajo majhno število potnikov, medtem ko je drugje njihovo število povišano – posebno ob najbolj obremenjenih terminih.

»Zaradi povečanih potreb potnikov,« sporočajo, so na večino linij medkrajevnega potniškega prometa uvrstili »vozila z največjim možnim številom sedežev in registriranimi stojišči, ki omogočajo sočasen prevoz do največ 80 oziroma v nekaterih primerih celo okoli 90 potnikov.«

Verjamejo, da bodo na DUJPP v naslednjih dneh dodatno prilagodili vozne rede, da bodo v največji možni meri usklajeni s potrebami potnikov, obenem pa so odpravili že marsikatero težavo, ki je nastala s prehodom na nov vozni red.

»Vse težave potnikov si prizadevamo razrešiti v najkrajšem možnem času. Glede na izredno veliko število sprememb pa potnike v teh dneh prosimo za strpnost in potrpežljivost,« so še dodali.

Voznikov je premalo

Opozorili so še, da trenutno v Evropi primanjkuje »kar okoli 400.000 voznikov avtobusov in kamionov, mladi pa so manj zainteresirani za opravljanje tega poklica«. Sami težavo rešujejo tako, da zaposlenim ponujajo mnoge ugodnosti in dobro plačo.

»Z različnimi ugodnostmi, stimulativno plačno politiko, sistemom napredovanja, programom varovanja in krepitve zdravja, dodatnim svetovanjem za starejše voznike in drugimi ukrepi si prizadevamo, da ne prihaja do nenačrtovanih odhodov. V zadnjem obdobju smo plače voznikov zvišali za približno 15 odstotkov, povprečno mesečno neto izplačilo trenutno znaša že več kot 1900 evrov.«

