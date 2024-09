Bralec Matevž šokiran nad ceno avtobusa v Mariboru: »To je 100-odstotna podražitev«

Bralec Matevž nam je sporočil, da »se je v Mariboru podražila letna kombinirana karta za avtobusni prevoz iz lanskih 50 € na letošnjih 100 €, to je 100-odstotna podražitev«. Ob tem se sprašuje, kaj se je tako podražilo - kaj botruje takšnemu dvigu cen.

Podjetja Marprom, ki skrbi za varen in udoben mestni potniški promet na območju občine Maribor, je za Slovenske novice sporočilo, da je »ob soglasju Ministrstva za okolje, podnebje in energijo uskladilo višino cen subvencionirane kombinirane dijaške in študentske vozovnice.«

Uskladili cene z Ljubljano

Kombinirana vozovnica pomeni, da lahko potnik, ki ima subvencionirano šolsko vozovnico za medkrajevni promet, ob doplačilu 10 EUR na mesec uporablja tudi mestni avtobusni promet, so pojasnili. »V preteklih letih je to doplačilo za mestni promet v Mariboru znašalo 5 EUR na mesec. Pri tem ne govorimo o podražitvah vhodnih elementov, temveč o spremembi višine subvencije s strani države,« pravijo.

V šolskem letu 2024/2025, pojasnjujejo, jih je ministrstvo pri višini subvencioniranja izenačilo z Ljubljano, »kljub temu da so stroški voženj na potnika v Mariboru bistveno višji kot v Ljubljani«. Posledično je bila nujna izenačitev pri cenah mesečnih vozovnic, ki jih plača potnik, sporočajo. Doplačilo za kombinirane vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa je 10 EUR in po vseh letih je enako sedaj tudi za mestni promet v Mariboru. Je pa cena za dijake in študente, ki uporabljajo samo mestni promet v Mariboru, ostala na enaki ravni kot lani (16 EUR za mesečno oz. 160 EUR za letno vozovnico), so še dodali.

V mestni potniški promet veliko vlagajo

Zadnja leta, sporočajo, so ogromno vlagali v dejavnost mestnega potniškega prometa, predvsem v smeri posodobitve in elektrifikacije voznega parka, izgradnje polnilne infrastrukture, digitalizacije storitev, celovite prenove omrežja linij itd.

»Lani smo tako uvedli prvo popolnoma elektrificirano zeleno linijo 6, ki povezuje mesto z vznožjem Pohorja, pred kratkim pa je že bila uvedena druga povsem elektrificirana in nova linija G5 z dvema električnima avtobusoma. Medtem aktivno pripravljamo tudi prenovo ostalih linij mestnega potniškega prometa,« zagotavljajo.

Novi načini plačevanja

»Oktobra letos bomo namestili novo terminalsko opremo za validiranje vozovnic; ta bo omogočala hitrejšo validacijo in v prihodnje sodobne načine plačevanja (bančne kartice, bluetooth plačila), s čimer bomo zagotovili hitrejše vstopanje na avtobuse.«

Dodajajo tudi, da trenutno razpolagajo z zadostnim številom voznikov za nemoteno izvajanje voznih redov na vseh linijah. »Kljub temu pa zaradi fluktuacije voznega osebja (upokojitev) ponuja priložnost za zaposlitev dodatnim oz. novim voznikom,« so še dodali.