Prevozi od izboljšav do zmešnjave, odgovorni zagotavljajo, da očitanih ukinitev prog ni bilo

V Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa poudarjajo, da ob vsaki zaznavi težave rešujejo takoj. »Ob vsakem začetku novega šolskega leta prevozniki v prvih dneh rešujejo različne situacije z relacijami, urami odhodov in zasedenostjo. Letos pa so te težave ob menjavi sistema postale vidnejše, saj se koncesionarji soočajo z izzivom izvedbe večjega števila relacij,« pravi direktor družbe Miran Sečki.

Predsednik KGZS Roman Žveglič meni, da so novi vozni redi še poglobili podhranjenost podeželja z javnim prevozom.

Kot je dejal, potnike prosijo za razumevanje in zagotavljajo, da bodo preverili vse navedbe v prejetih sporočilih ter ukrepali z izboljšavami. »Z razmerami na terenu so seznanjeni tudi pristojni organi in nadzor poslovanja. S seznama pritožb podrobneje preverjamo izvedbo voženj in za kršitve v nadzoru poslovanja pripravljamo tudi kazni,« je dejal Sečki.

V družbi so v sporočilu za javnost zagotovili, da nobena linija ni bila ukinjena ter da so novi vozni redi, proge in frekvence odhodov usklajeni s koncesionarji avtobusnih prevozov (Arriva, Nomago, LPP, AP Murska Sobota), nadgrajeni in izboljšani.

Od 1. julija 2024 zagotavljajo za 20 odstotkov več voženj po vsej Sloveniji.

»V pripravi novih voznih redov smo sledili smernicam, da obstoječe dobre vozne rede ohranimo in stanje zgolj nadgradimo, razširimo. Tako smo z novimi voznimi redi koncesionarje pogodbeno zavezali, da od 1. julija 2024 zagotavljajo za 20 odstotkov več voženj po vsej Sloveniji,« je dejal Sečki. Kot pravi, je »cilj izboljšav, da bi javni potniški promet uporabljalo več ljudi«. V družbi še ocenjujejo, da je večina težav, ki so se ob uvedbi novega režima letnega voznega reda pojavile, hitro rešljivih. Zapisali so še, da v želji po čimprejšnji ureditvi težav sodelujejo z ravnatelji in lokalnimi skupnostmi.

Popolna zmešnjava

Predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič pa je v izjavi za javnost izpostavil podhranjenost podeželja z javnim prevozom ter dodal, da so novi vozni redi to težavo še poglobili. Na KGZS so zato ministrstvo za okolje, prostor in energijo pozvali k takojšnjemu ukrepanju in ureditvi voznih redov javnega potniškega prometa. Najbolj kritična območja so Kozjansko, Koroška in Suha krajina. Po Žvegličevi oceni je sistem v preteklem šolskem letu deloval, zato ne razume, zakaj spremembe, zaradi katerih zdaj vlada »popolna zmešnjava«.

Najbolj kritična območja so Kozjansko, Koroška in Suha krajina.

Iz Gorenjske medtem prihajajo vesti o velikih podražitvah mestnih in šolskih avtobusov v zadnjem času. Z njimi se soočajo predvsem občine Radovljica, Kranj, Tržič in Škofja Loka. Ponekod so se cene v primerjavi z lanskim šolskim letom podvojile.

Lanska cena za prevoze, ki jih uporablja okoli 750 otrok, je bila 630.000 evrov, letošnja pa že 1,26 milijona evrov, je razkril župan Radovljice Ciril Globočnik. FOTO: Blaž Račič

V večjih gorenjskih občinah se na javne razpise za izvajanje mestnih in šolskih prevozov prijavlja le podjetje Arriva. Kot je pojasnil radovljiški župan Ciril Globočnik, na tem območju ni drugih avtobusnih prevoznikov, ki bi lahko opravili tako velik posel. Tako so občine primorane sprejeti pogoje Arrive, ki pa za isti obseg prevozov iz leta v leto zahteva vse več denarja. »Izredno smo razočarani nad ponudbo Arrive za šolske prevoze v novem šolskem letu, ki je za še enkrat dražja kot v minulem šolskem letu,« je izpostavil Globočnik in pojasnil, da je bila lanskoletna cena za prevoze, ki jih uporablja okoli 750 otrok, 630.000 evrov, letošnja pa že 1,26 milijona evrov, medtem ko je bila še dve leti nazaj cena okoli 300.000 evrov.

Zaradi visokih stroškov občinam ne preostane drugega kot racionalizacija in zmanjšanje obsega prevozov, zato si prizadevajo za sestanek s pristojnimi v državi.