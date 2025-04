Za koprsko gorilo je meja le nebo: Jakob Nedoh, eden naših največjih mojstrov MMA

V stožiški dvorani se v soboto zvečer po besedah prirediteljev iz združenja Fight Nation Championship (FNC), vodilne organizacije za mešane borilne športe (MMA) na jugovzhodu Evrope, obeta doslej največji tovrstni spektakel na sončni strani Alp.

Zagotovilo za vrhunske borbe so zveneča imena, slovenski ljubitelji obračunov v kletki pa bodo še posebej na trnih zaradi domačih asov: ob Bojanu Kosednarju (z golimi pestmi se bo udaril z Brazilcem Alexandrom Ribeirom) in Miranu Fabjanu, ki se bo za svoj 40. rojstni dan v glavnem dvoboju večera pomeril s Poljakom Michalom Kito, bo v središču pozornosti tudi Jakob Nedoh.

Bojan Kosednar še vedno izjemno uživa v dvobojih. FOTO: FNC

Koprski mojster mešanih borilnih športov, ki je decembra 2023 zablestel z odmevno zmago na zaključnem turnirju evropske lige profesionalnih borcev (PFL) v Dublinu, se bo po lanskih dveh porazih v ameriški seriji PFL za deveto profesionalno zmago v poltežki kategoriji (do 93 kg) spoprijel z Angležem Tomom Breesom (19 zmag, 6 porazov). »Tom je veliko ime našega športa, ki se je boril in zmagoval v najmočnejših organizacijah UFC, PFL in KSW. Gre torej za resnega tekmeca, ki ga nikakor ne gre podcenjevati. Toda verjamem vase, ker vem, da sem odlično pripravljen. Za Breesa smo povrhu skovali tudi dobro taktiko, veliko stavim tudi na glasno podporo s tribun,« je svoj prvi nastop v FNC napovedal Nedoh, ki ne dvomi o svojem uspehu.

»Možnosti sta le dve: zmaga ali zmaga, druge ni!« je poudaril 28-letni Primorec, ki je nazadnje v kletki stal junija lani, ko je na prireditvi PFL v Salt Lake Cityju po spektakularnem obračunu izgubil z Američanom Impo Kasanganayem (18 zmag, 5 porazov). »Ravno pred dnevi sem si še enkrat pogledal posnetek te borbe in spet obžaloval, da nisem dovolj pametno izkoristil vseh dobrih stvari, ki sem jih takrat naredil v prvi in večini druge runde.

Zdaj se tepem po glavi, a pomembno je, da sem se veliko naučil in dobil dragocene izkušnje. Znova sem se prepričal, da se lahko borim s tekmeci iz svetovnega vrha.

Miran Fabjan (med pogovorom z Jakobom Nedohom) se bo v stožiško kletko povzpel prav za svoj 40. rojstni dan. FOTO: FNC

Zdaj se zaradi tega tepem po glavi, toda pomembno je, da sem se iz tega veliko naučil in dobil dragocene izkušnje. Znova sem se prepričal, da se lahko borim s tekmeci iz svetovnega vrha,« se je ozrl na svoj dvoboj v glavnem mestu ameriške zvezne države Utah. Odtlej je imel tako dovolj časa za celjenje bojnih ran in posledic pretreniranosti telesa, ki je bilo dotlej dve leti brez pravega počitka.

Spogleduje se tudi z nastopom v UFC

Za dvoboj v stožiški dvorani se je kot doslej pripravljal pod vodstvom Tomislava Šudeta, glavnega trenerja pri T'n'T Gymu, tehnike ju-jitsuja je pilil z Eliem Artičem, treniral je tudi z Nejcem Hodnikom. »Sodelovali smo tudi z drugimi klubi. Spariral sem z Miho Frlicem, Alexandrom Drabinco, ki bo imel prvi dvoboj na FNC 22, in Miranom Fabjanom. Ekipa je dobra in kakovostna. Ko se povežemo, smo neustavljivi,« je razkril »gorila«, kakor se glasi Jakobov vzdevek. Na vprašanje, kako je trenirati skupaj s Fabjanom, je odgovoril zgolj z izbranimi besedami: »Miran je stara šola, ima neverjetne izkušnje iz dvobojev v kikboksu in K1. Všeč mi je tudi njegova miselnost: enostavno gre in se zlepa ne ustavi.«

Jakob Nedoh VS Anthony Salamone FOTO: Jose Peñuela

Podobno so sicer videti tudi dvoboji koprskega asa, ki ima še vedno pogodbo z združenjem PFL. »Kot so mi dali vedeti odgovorni pri tej organizaciji, bi me radi zadržali. Za letos so mi obljubili dve 'lažji' borbi zunaj turnirjev, da bi se še malo izgradil kot borec, prihodnje leto pa bi potem spet štartal na glavno nagrado – končno zmago v tem tekmovanju. To je moj veliki cilj, seveda pa bi rad nekoč nastopil tudi na spektaklu UFC,« je izpostavil in v isti sapi pripomnil, da se borilna scena tako obrača in razvija tudi v Evropi, da mu morda sploh ne bo treba riniti na drugo stran Atlantika.

»Ljudje pri FNC delajo brutalno dober posel, da imamo lahko prav vse, kot imajo v ZDA, tudi doma. Cilj slehernega borca je seveda zaslužiti toliko, da lahko živi od tega. A z zaslužki od dvobojev in podporo pokroviteljev se lahko že tudi pri nas pride do spodobne vsote denarja,« je zaupal Nedoh, ki verjame, da bo stožiška dvorana tokrat nabito polna, če že ne razprodana. »Verjamem, da bo vzdušje izjemno. To bo pokalo po šivih in – v kletki. Glede na to, kako hitro se razvija naš šport, je meja le še nebo,« je še dejal diplomirani profesor športne vzgoje, ki se je že lotil tudi magistrske naloge, a jo je dal potem malo na stran, ker se je povsem posvetil karieri profesionalnega borca.