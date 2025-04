Za zdravo srce se izogibajte soli in maslu

Med najpomembnejšimi ukrepi za zdravje srca je zmanjšanje vnosa natrija, nasičenih maščob, dodanih sladkorjev in alkohola, saj lahko prekomerno uživanje vodi do povišanega krvnega tlaka, visokega holesterola in povečane telesne teže, kar vse povečuje tveganje za srčno-žilne bolezni.

Izbira svežih ali zamrznjenih živil namesto predelanih in konzerviranih izdelkov lahko bistveno zmanjša vnos soli. Pri kuhanju je priporočljivo uporabljati zelišča in začimbe namesto soli, kar ne le izboljša okus hrane, temveč tudi prispeva k boljšemu zdravju.

Nasičene maščobe so večinoma v živalskih izdelkih, kot so maslo, sir in mastno meso. Priporočljivo je izbirati nemastne mesnine in mlečne izdelke ter uporabljati rastlinska olja, kot sta oljčno in sončnično. Zamenjava nasičenih maščob z nenasičenimi pomaga znižati raven slabega LDL-holesterola v krvi.

Občasno še kozarček Občasen kozarec rdečega vina pri kosilu pozitivno vpliva na zdravje srca. Resveratrol in katehini, antioksidanta v rdečem vinu, ščitita stene arterij. Alkohol povišuje dober holesterol HDL.

Namesto belega kruha in testenin

Sladkorji, ki jih v prehranski industriji dodajajo pijačam in predelanim živilom, da so ta bolj mikavna, prispevajo k prekomerni telesni teži in povečujejo tveganje za sladkorno bolezen. Pijte raje vodo ali čaj, kave ne sladkajte, sladke prigrizke pa nadomestite z oreščki ali sadjem. Sadje jejte kar se da pogosto. Še posebno jabolka, banane, pomaranče, hruške in grozdje so odlični za srce. Enako velja za zelenjavo, pri čemer naj bodo na jedilniku pogosto špinača, ohrovt in korenje. Ne pozabite na avokado – poleg tega, da je bogat z mononenasičenimi maščobami, vsebuje tudi vlaknine in številne vitamine ter minerale, ki podpirajo splošno zdravje.

Namesto belega kruha in testenin si privoščite polnozrnata žita, ki pomagajo pri uravnavanju krvnega sladkorja, na primer ovsene kosmiče, rjavi riž in polnozrnati kruh.

Beljakovine so bistvenega pomena za delovanje telesa, vendar pa je pomembno izbrati zdrave vire. Nemastni mlečni izdelki, kot so mleko, sir in jogurt, so dober vir kalcija in beljakovin brez nepotrebnih nasičenih maščob. Pri mesu izbirajte puste mesnine, denimo piščančje prsi brez kože. Če se le da, meso nekajkrat na teden zamenjajte z rastlinskimi viri beljakovin, na primer s tofujem ali fižolom. Ribe, bogate z maščobnimi kislinami omega-3, kot so losos, tun in postrv, so odlične za srce.