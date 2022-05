Digitalno oglaševanje v Sloveniji vedno boljše in učinkovitejše

Skupna vrednost digitalnega oglaševanja v Evropi znaša že 92 milijard evrov in predstavlja več kot polovico, natančneje kar 59 % vseh evropskih investicij v oglaševanje. Samo lani so se investicije vanj povečale za slabo tretjino, kar je najvišja rast po letu 2008, ugotavlja stanovska organizacija IAB Europe.

Kje je tukaj Slovenija? Odlično nam gre. Slovenska podjetja, agencije, oglaševalci in drugi akterji na trgu so poskrbeli za 16-odstotno rast digitalnega oglaševanja v lanskem letu. Še bolj kot odstotki je pomembno to, da gre za kar 10-milijonsko rast fakturiranih investicij, kar predstavlja izredno povečanje tudi v zgodovinskem kontekstu.

Slovenija je lani dosegla 16-odstotno rast trga digitalnega oglaševanja oziroma povečanje za 10 milijonov evrov. Prek 71 milijonov evrov se že letno obrača v tem segmentu. FOTO: Iab Slovenija

Domači mediji z veliko rastjo, a še vedno gre preveč denarja v tujino

Kam je šel denar? Podatki slovenskega IAB-ja povedo, da so 15 % rast lani zabeležila vlaganja v slovenske medije, torej v skupino, ki jo pomembno sooblikujemo tudi s portalom slovenskenovice.si. Znotraj slovenskih poslovnih subjektov ima prav vlaganje v domače medije največji delež v digitalnem oglaševalskem kolaču (27 %).

Za mediji capljajo razni imeniki in direktoriji (to so takšne in drugačne strani z malimi oglasi, kataloškimi informacijami ipd.) ter oglaševanje DOOH (digitalni zasloni, na primer v trgovskih centrih ali na avtobusih). Žal pa gre še vedno ogromno slovenskega oglaševalskega denarja tujcem (razni facebooki, youtubei ipd.), kar je kratkovidno, saj tak denar, ko enkrat zapusti Slovenijo, nikoli ne pride več nazaj.

Zato bi se vsi, ki zakupujejo oglase na sončni strani Alp, morali vprašati: ali želijo podpirati kakovostne slovenske medije in direktno nagovarjati slovenskega uporabnika – ali pa denar še naprej zapravljati za neke tuje spletne projekte, kjer jim bodo denarnico praznili različni algoritmi.

Na slovenskem digitalnem trgu vedno več optimizma

Kot je povedal direktor IAB Slovenija Zoran Savin, je pri premisleku o domačem digitalnem oglaševanju pomembno izpostaviti še dvoje: da se je na trg vrnil optimizem in da se rast investicij nadaljuje. Digitalno oglaševanje tako danes dosega že 30 do 40 odstotkov celotnega oglaševanja v Sloveniji (odvisno od metodologije merjenja oglaševalskega prostora), trend pa nakazuje nadaljnje krepitve.