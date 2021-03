Dela v Rogu se nadaljujejo, sodišče pritrdilo občini Ljubljana

Očiščeno dvorišče, rušitvena dela končana

Sodišče je v ponedeljek zavrnilo zahtevo nekdanjih začasnih uporabnikov tovarne Rog glede izdaje začasne odredbe in zaustavitve del, ki jih na območju nekdanje tovarne izvaja Mestna občina Ljubljana (Mol). V celoti je zavrnilo trditve nekdanjih uporabnikov glede kršenja njihovih posestnih pravic, so sporočili z Mola. Glede peticije so zapisali, da ostro zavračajo pritiske njenih podpisnikov, da naj občina brez javnega razpisa – torej nezakonito – nekje v središču mesta zagotovi prostore nekdanjim začasnim uporabnikom tovarne Rog".Kot piše v odzivu, sta enakost in transparentnost dostopa do javnih sredstev in javnih prostorov za umetnost, socialo in šport za Mol zakonska obveznost, zato so »zgroženi nad tem, da podpisniki peticije tako brezkompromisno teptajo postulate pravne države. S tem ravnajo v posmeh vsem tistim nevladnim organizacijam in posameznikom, ki so prek predpisanih javnih postopkov v uporabo prejeli 408 prostorov v izmeri preko 33.000 kvadratnih metrov, ki so v lasti Mola in jih brezplačno namenjamo dejavnostim kulture in sociale.«Glede iskanja pravne podlage za prevzem Roga v posest Mola pa po njihovi oceni za začetek zadostuje vpogled v zemljiško knjigo.Kot so sporočili z Mola, so od prevzema območja nekdanje tovarne Rog v posest brez prestanka izvajali dela. Doslej so odpeljali skoraj 200 ton kosovnih odpadkov. Prejeli so 84 vlog za prevzem predmetov in opreme ter jih rešili 74. Policija je nedavno z območja prevzela 22 koles starejšega datuma in štiri skiroje, katerih lastniki se niso javili na zbirnem mestu JP Voka Snaga na Povšetovi ulici. »Dvorišče nekdanje tovarne Rog je v celoti počiščeno, vsa rušitvena dela so opravljena, ostala so le še odstranitvena dela v bivši galvani, ki so se že začela. Za ta dela je Mol sklenil pogodbo za izvedbo del z izvajalcem Dolinšek in partnerjema Eko-teh in Saubermacher. Razpis za izvajalca prenove stavbe Rog bo Mol objavil v drugem tednu.«Odziv so pripravili po tistem, ko je v začetku marca 100 prvopodpisanih z različnih članic Univerze v Ljubljani, večinoma visokošolskih učiteljev, od Mola zahtevalo predložitev pravnomočnega naloga za izpraznitev Roga ter zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike na skupni lokaciji v središču mesta. Pred tem so rogovci na Okrajno sodišče v Ljubljani vložili posestno tožbo.Območje nekdanje tovarne Rog, kjer namerava zgraditi Center Rog, je Mol prevzel v posest januarja. To so pospremili burni protesti.