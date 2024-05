Komentar Miše Terček: Evrovizija – da ali ne?

Nocoj bo na sporedu prvi predizbor letošnje Evrovizije, ki bo potekala v švedskem obmorskem mestu Malmö, in sicer pol stoletja po tem, ko si je Švedska na Eurosongu z legendarno glasbeno zasedbo Abba in skladbo Waterloo priborila prvo zmago.

Tekmovanje bo že tradicionalno potekalo v treh delih – dveh polfinalnih večerih in finalu. Skupaj se bo odvilo 37 različnih glasbenih nastopov – v prvem predizboru se bo predstavilo 15 držav, v drugem, ki bo potekal v četrtek, pa še 16 držav. V velikem finalu, ki bo v soboto, pa se bo predstavilo po deset izbranih držav iz obeh predizborov, velikih pet ter Švedska kot lanska gostiteljica.

Slovenija, ki jo letos predstavlja pevka Raiven s pesmijo Veronika, bo nastopila nocoj v prvem predizboru, in sicer deveta po vrsti. Poleg nje bomo lahko videli še nastope naslednjih držav: Cipra, Srbije, Litve, Irske, Ukrajine, Poljske, Hrvaške, Islandije, Finske, Moldavije, Azerbajdžana, Avstralije, Portugalske in Luksemburga. Nastopili bodo tudi predstavniki in predstavnice Švedske, Velike Britanije in Nemčije, ki pa imajo že zagotovljeno mesto v finalu.

V drugem predizboru, ki si ga boste lahko v živo prav tako ogledali na TV Slovenija, drugih javnih televizijah in prek spleta, se bo predstavilo 16 držav: Malta, Albanija, Grčija, Švica, Češka, Avstrija, Danska, Armenija, Latvija, San Marino, Gruzija, Belgija, Estonija, Izrael, Norveška in Nizozemska. V tem predizboru bodo kot predstavnice velikih pet nastopile Španija, Italija in Francija.

V obeh predizborih bo glasovalo izključno občinstvo, v velikem finalu pa bodo zmagovalno pesem izbrale strokovne komisije iz vseh 37 sodelujočih držav, in sicer v enakovrednem razmerju s telefonskim glasovanjem, torej 50:50. Skupni seštevek bo prinesel letošnjega zmagovalca oziroma zmagovalko. Velikega favorita sicer ni, na stavnicah pa do zdaj najbolje kaže Hrvaški oziroma njenemu predstavniku, ki sliši na umetniško ime Baby Lasagna. Če mu uspe zmagati, bomo imeli prihodnje leto Eurosong le streljaj od slovenske meje.

Vse tri večere bo s komentatorskega mesta v Ljubljani evrovizijsko dogajanje na televiziji spremljala Mojca Mavec, slovenske glasove na finalnem večeru pa bo v Malmö sporočila Lorella Flego.

A ni vse zlato, kar se sveti. Letošnja, 68. prireditev je kontroverzna predvsem zaradi tega, ker je EBU (Evropska radiodifuzna zveza) dovolila udeležbo na tekmovanju tudi Izraelu, čeprav so na to opozarjale številne mednarodne organizacije in civilne iniciative. Tako je včeraj javno pismo oziroma poziv javnosti poslalo tudi Gibanje za pravice Palestincev v Sloveniji. Slednje Evropski radiodifuzni zvezi (EBU), organizatorju tekmovanja, očita, da bi se lahko odločila za izključitev Izraela, a se ni. Omenjeno gibanje namreč poudarja, da Izrael v Gazi nad Palestinci izvaja genocid.

»Kljub temu se je EBU odločil, da Izraelu omogoči nastop na Evroviziji z izgovorom, da ne gre za politični dogodek in da je Evrovizija tekmovanje za televizijske postaje in ne države. A vendar EBU dobro ve, da televizijske postaje niso nujno ločene od države in državne politike ter da so mednarodne kulturne prireditve pogosto orodje državne politične propagande,« so v javnem pismu jasno zapisali v Gibanju za pravice Palestincev in dodali, da je prav Evrovizija – mednarodni dogodek, ki ga gleda na milijone ljudi po svetu – eden od načinov, ki Izraelu omogoča, da se svetu kaže kot »kulturna in svetovljanska država«.

(Potencialne) gledalce zato pozivajo, da se v čim večjem številu odločijo za bojkot. Ali boste letos spremljali Evrovizijo ali ne (kot tudi to, ali menite, ali bi bojkot dogodka kakor koli pomagal), pa se boste odločili po svoji vesti.