Del Kopra in Portoroža pod vodo, na Vipavskem debela toča

Kot so napovedali vremenoslovci, je današnje neurje najprej udarilo na Obali. V le kakšnih 15 minutah je padlo okoli 40 litrov dežja na kvadratni meter. Naliv je že pojenjal, vendar okoli 13. ure spet pridobil na moči. Kot je razvidno iz fotografij, je del Kopra poplavljen, prav tako del Portoroža - na fotografiji je obalna cesta, ki je pod vodo. Po podatkih Agencije RS za okolje je na portoroškem letališču do pol druge ure popoldne padlo že kar 92 litrov dežja na kvadratni meter oz. skoraj toliko, kot ga je pred tem tu padlo v enem mesecu. Zalilo naj bi tudi nekatere stavbe v Izoli, poplavljen je bil tudi Prešernov trg. Poročali so tudi o izpadih elektrike.

Po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje so morali gasilci okoli poldneva posredovati zaradi poplav med drugim na območju Tolmina, Nove Gorice, Zagorja ob Savi, Laškega, Velenja in Celja.

Preglavice povzroča tudi močan veter, na Debelem rtiču je najmočnejši sunek dosegel hitrost 113, v Kopru pa 85 kilometrov na uro, poroča portal Meteoinfo Slovenija.

Neurje je zajelo tudi že Kras in Vipavsko dolino, kjer je lokalno padala zelo debela toča. Iz Ajdovščine in Štanjela poročajo o toči v velikosti jajca.

O neverjetno močnih nalivih poročajo tudi iz Nove Gorice.