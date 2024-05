Tudi gorenjski policisti uspešni, zasegli 60 sadik konoplje

Gorenjski kriminalisti so v tem tednu med hišno preiskavo pri 24-letnem osumljencu z območja Kranja našli in zasegli okoli 60 sadik, posušene rastlinske delce in druge produkte, za katere sumijo, da gre za konopljo. Našli so tudi pripomočke za gojenje te prepovedane droge, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po vseh zbranih obvestilih bodo zoper osumljenega zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo. Predkazenski postopek usmerja okrožno državno tožilstvo v Kranju.

Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.