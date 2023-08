Zaostrene razmere na Koroškem: nekaj prebivalcev evakuirali zaradi plazu, v Črni odneslo cesto (VIDEO)

V Črni na Koroškem, Mežici in na Prevaljah so že aktivirane vse gasilske enote. V Črni je poplavljenih nekaj kleti.

Kot pravijo domači gasilci, imajo stanje trenutno še pod nadzorom, je poročal Koroški radio.

V občini Črna je v naselju Topla voda odnesla cesto, je za N1 povedal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Nekateri prebivalci Spodnjega Javorja, kjer so bili v zadnjem mesecu poplavljeni že dvakrat, so se evakuirali. Prav tako so se evakuirali tudi prebivalci Loma pri Mežici, kjer grozi obsežen plaz, in kjer so ponovno zaznali premike. Meteorna voda je poplavila podjetje Cablex.