V požaru stanovanjske hiše poškodovana 59-letnica

V četrtek okoli 9.30 je na Bledu zagorelo v prostoru stanovanjske hiše, kjer je bila peč. V požaru je bila hudo poškodovana 59-letna stanovalka in so jo z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili prisotni, poroča center za obveščanje.

Blejski gasilci in policisti so opravili ogled požarišča. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah požara in vodijo postopek. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.