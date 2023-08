Gre lahko še nižje? Ne boste verjeli, kaj je nekdo ukradel gasilcem PGD Moste

Ob grozečem vremenu se je našel nekdo, ki je gasilcem kradel. Tako so v v PGD Moste objavili poziv, naj tat, ki je ukradel protipoplavne vreče, te tudi vrne.

Vreče s peskom so pred prihodom današnjih nalivov pripravili za zaščito javnih objektov.

Pri gasilskem domu PGD Moste je spet na voljo pesek za polnjenje protipoplavnih vreč. Če kdo potrebujete prazne vreče, jih lahko dobi po predhodnem telefonskem dogovoru.

Za N1 se je oglasil namestnik poveljnika PGD Moste Roman Koncilija in razložil, da so včeraj po intervenciji napolnili približno 300 protipoplavnih vreč, ki bi jih po potrebi uporabljali za zaščito javnih zgradb. A ker so izginile, bodo to zdaj morali ponoviti.