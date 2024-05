Slovan želi z Zormanom na vrh

»Naslednjo sezono bomo šli po slovensko lovoriko, nato pa bomo napadli Evropo,« se nova samozavest širi kot požar po hodnikih dvorane na Kodeljevem, kjer se znova prebuja speči tiger, Rokometno društvo Slovan Ljubljana. Danes ob 18. uri bo LL Grosist Slovan želel prekrižati načrte Gorenju v njegovem boju za naslov s Trimom, že jeseni naj bi bili Kodeljevčani tisti, ki jih bodo vsi gledali v hrbet.

Celje in Gorenje sta tradicionalno največja tekmeca v samostojni Sloveniji, a starejši bralci se bodo spomnili, kako vroči so bili pred osamosvojitvijo derbiji med Aerom Celjem in Kolinsko Slovanom. Za slovensko ligo bi bilo odlično, če bi se v boj za lovoriko resno vključil še klub iz Ljubljane. To smo videli že v času, ko so celjsko vladavino v začetku tisočletja končale Prule 67 in se je iskrilo.

Slovan, edini slovenski prvak v jugoslovanski ligi (1980) in evropski podprvak iz leta 1981, v samostojni Sloveniji nikdar ni bil pri vrhu, večinoma je skakal iz prve v drugo ligo. Zdaj naj bi se to spremenilo. Proračun naj bi se z izdatno podporo ljubljanske mestne občine (in seveda blagoslovom župana Zorana Jankovića) ter njenih povezanih podjetij močno povečal, po nekaterih podatkih naj bi krepko presegel dva milijona evrov, kar bi bilo več, kot premorejo Gorenje, Trimo in celo Celje Pivovarna Laško. Tako bi Slovan v hipu postal prvi favorit.

Zagotovo bo novi trener Uroš Zorman, otrok Slovana in slovenski selektor, bo sicer izpustil bazične priprave Slovana, saj bo reprezentanco vodil na OI v Parizu. Doslej znane Slovanove okrepitve so močne. Potrjeni so Staš Slatinek Jovičić iz Trima, Stefan Žabić iz Celja, Gašper Hrastnik in Hrvat Leon Ljevar iz Ribnice, pa vratar Aljaž Panjtar iz Zagreba, hrvaški krožni napadalec Ilija Brozović iz Hannovra in zelo obetavni Grk Nikolaos Tzortzinis.

10 tisoč evrov naj bi bila plača Uroša Zormana.

Ulica govori še o bolj zvenečih imenih, kot sta Miha Zarabec in Jure Dolenec, ki bi rada kariero sklenila doma in sta zelo povezana z Zormanom. Dolenec je bil bližje dogovoru kot Zarabec, a naj bi bil malce predrag. Zorman je hotel za organizatorja igre pripeljati Domna Tajnika, ampak je Pelister zahteval previsoko odškodnino, zdaj naj bi se rdeči tigri ogreli za reprezentanta Tilna Strmljana, ki je nezadovoljen v Nemčiji. Kadriranje še ni končano ...

Močna štab in pisarna

Tudi pisarna in strokovni štab bosta zvezdniška. Zdajšnji trener Boris Denič še ima pogodbo za naslednjo sezono in bo odslej koordinator vseh selekcij, Bojan Čotar naj bi bil Zormanov pomočnik ali ostal vodja mladinske ekipe. Boštjan Ficko bo še naprej prvi operativec, bančnik Beno Lapajne kot športni direktor zadolžen za finance. Trener vratarjev naj bi bil Danec Morten Seier Larsen, ki je že bil v Gorenju, kondicijski trener Primož Pori, ki je doslej deloval v Celju.

Zorman, ki lahko s Trimom še osvoji dvojno krono, potem ko mu je uspelo dobiti pokal RZS, je ob dogovoru s Slovanom dejal, da želi biti že v prvi sezoni prvak. Zelo visokoleteče se sliši, Slovan je že večkrat meril visoko in vedno znova nizko padel. Tokrat za razliko (vsaj nekaj časa) ne bo živel od praznih obljub, ampak bo imel polno blagajno. Zgodba se zdi lepa in dobrodošla, a da ne bo spet obveljal rek: veliko babic, kilavo dete ...