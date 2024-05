Pomemben dan za Barrona Trumpa: maturiral bo

Najmlajši sin Donalda Trumpa, 18-letni Barron Trump, bo danes, v petek, 17. maja, maturiral na Floridi, njegovemu očetu pa so kljub sojenju v New Yorku dovolili udeležbo na slovesnosti.

Barron, ki ga je pred sojem žarometov dolgo ščitila njegova mati Melania Trump, se je prejšnji mesec znašel na naslovnicah, ko se je gospod Trump ogorčeno pritožil, da mu sodnik, ki predseduje sojenju, ni dovolil udeležbe na dogodku.

Republikanski predsedniški kandidat je prišel iz sodne dvorane prvi dan v ponedeljek, 15. aprila, da bi se novinarjem pritožil, da je sodnik Juan Merchan vztrajal, da mora biti na sodišču in da ne more biti prisoten ob mejnem dogodku v življenju svojega sina. Toda v resnici sodnik ni rekel ničesar takega, le pripomnil je, da pričakuje, da bo gospod Trump vsak dan svojega sojenja prisoten na sodišču kot kateri koli drug obtoženec, kot zahteva zakon, in da bo odločil, ali mu bo dovolil prost dan bližje datumu, odvisno od tega, kako bo potekalo sojenje. Dva tedna pozneje, v torek, 30. aprila, je sodnik odločil, da bo gospodu Trumpu kljub vsemu dovolil udeležbo na slovesnem dogodku, pri čemer je izjavil, da je zadovoljen, da sojenje poteka po načrtu.

Številne prestižne šole

Barron je med odraščanjem obiskoval številne prestižne šole. Medtem ko je živel v New Yorku, je bil vpisan na Columbia Grammar and Preparatory School na Manhattnu Upper West Side. Potem ko je Donald januarja 2017 začel svoj predsedniški mandat, je Barron ostal v New Yorku in končal šolsko leto.

Med Barronovim zadnjim letom na Columbia Grammar and Preparatory School je s celotnim razredom petega razreda odpotoval v Washington. Skupina približno 80 študentov se je pridružila Barronu (skupaj z učitelji in agenti tajne službe) na ekskurziji v Belo hišo, kjer so srečali Barronovega očeta. Skupina si je ogledala tudi glavno mesto države in prenočila v hotelu, preden se je vrnila domov.

Maja 2017 je bilo objavljeno, da bo Barron obiskoval škofovsko šolo St. Andrew v Potomacu v Marylandu. Šolnina pri St. Andrew's je Trumpove stala približno 40.000 dolarjev na leto. Barronov vpis je zaznamoval odmik od precedensa prejšnjih predsedniških družin, ki so svoje otroke pošiljale v Sidwell Friends, zasebno kvekersko šolo v Washingtonu.

Po koncu predsedniškega mandata leta 2021 je bilo razkrito, da bo Barron obiskoval akademijo Oxbridge v Palm Beachu na Floridi, ki jo danes uspešno zaključuje.

Kje bo študiral?

Barron se še ni odločil, kje bo študiral, a prav zagotovo mu bo mati Melania sledila, kamor koli bo šel v šolo. 20. marca je praznoval 18. rojstni dan, in čeprav je še zelo mlad za politično kariero, se nekateri že sprašujejo, ali bi lahko postal eden izmed vidnejših ameriških politikov, poroča people.com.

Glede tega, kaj bi Barron Trump lahko storil zdaj, je njegov oče novinarki Megyn Kelly septembra 2023 povedal, da njegov sin »razmišlja o obiskovanju univerze v Pensilvaniji«, kjer so študirali gospod Trump in trije njegovi otroci. Govorice so tudi bile, da bi Barron lahko obiskoval newyorško univerzo na Manhattnu, kjer je odraščal, poroča independent.co.uk.

Je dvojezičen

O najmlajšem visokoraslem Trumpu, velikem ljubitelju nogometa, je trenutno znanega bore malo, ve pa se, da je dvojezičen in da zaradi materinega vpliva tekoče govori slovensko.