Polajnar: Ne vemo natančno, kako bo ta količina padavin odtekla v Savinjski in Mežiški dolini

Že zjutraj so se začele nevihte na zahodni obali Istre in potem potovale proti Posočju. To nevihtno dejavnost pričakujejo še nekaj ur. Popoldan in zvečer pa se bo glavnina vremenskega dogajanja preselilo v osrednjo Slovenijo, je napoved komentiral Branko Gregorčič z Arsa. »Najbolj nas skrbi območje med Snežnikom in Kamniškimi Alpami, kjer se bodo predvidoma prožili najmočnejši nalivi. Na teh območjih lahko pričakujemo hiter porast hudournikiških pritokov. Zaradi ranljivosti območij, ki so bili že prizadeti s poplavami, smo izdali opozorilo najvišje stopnje, za ostale predele Slovenije pa smo obdržali oranžno opozorilo.« Pričakujejo torej intenzivne nalive popoldan in zvečer, ponekod na vzhodu tudi kakšno krajevno neurje s točo.

Tudi jutri, predvsem v drugi polovici dneva, pričakujejo močne nalive, ki sicer ne bodo tako izdatki kot danes, vendar tudi za jutri velja oranžno opozorilo za večji del Slovenije, in sicer zaradi obilnega dežja in hujših krajevnih nalivov. V sredo se situacija počasi umirja. V drugi polovici tedna pričakujejo jasno in neproblematično vreme.

Polajner: Danes težave predvsem s hudourniki in pritoki

»Dogodek bo potekal v dveh delih, današnji del bo bolj intenziven, zato hidrologi pričakujejo naraščanje hudourniških vodotokov in poplavljanje zalednih voda. Predvsem v porečjih med Snežnikom in Kamniško-Savinjskimi Alpami in Karavankami,« je hidrološke razmere predstavil Janez Polajnar. Središče hudourniškega dogajanja bo v porečjih Reke in Ljubljanice, preko Polhograjskih Dolomitov v Škofjeloško gorovje in Gorenjsko.

»Zaradi spremenjenih odtočnih razmer ne vemo, kako se bo voda iztekala. Zato bo na področjih, ki so bila že prizadeta, potrebna še večja previdnost,« opozarja.

Napovedal je, da se obsežne poplave lahko pojavijo v porečju Soče, Sore, Kamniške Bistrice, Meže in Savinje, vendar bo središče rečnega dogajanja danes na pritokih večjih rek in hudournikih in na poplavljanju zaledne in padavinske vode.

»Jutrišnje dogajanje je nevarno za ranljiva območja, saj bo dež padal na že namočeno podlago, kar pomeni, da na ranljivih območjih, kot sta Savinjska dolina in Mežiška dolina, ne vemo natančno, kako bo ta količina padavin odtekla. Razlile se bodo tudi večje reke, kot sta Mura in Drava, vendar na običajnih poplavnih območjih. Sava in Savinja v spodnjem toku pa naj bi ostali v svojih strugah,« je pojasnil.

Z Direkcije za vode je na novinarski konferenci pred današnjim neurjem spregovoril Rok Penec, ki je zagotovil, da direkcija izvaja vse nujneukrepe za izvajanje pretočnosti voda, vzpostavljeno bo dežurstvo nad tistimi hudourniškimi pritoki, ki bi lahko povzročali težave.

Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite, je tudi danes ponovil: »Vse prebivalce posebej opozarjam na to, da spremljajo dogajanje in radarsko sliko ter jih prosim, da se pravočasno umaknejo. To je skoraj edini ukrep, ki ga lahko naredimo pri tem tipu hudourniških poplav.«

Je današnjo vremensko napoved možno primerjati s tisto pred mesecem dni?

Gregorčič je pojasnil, da gre za podobna dogodka, saj je tudi tokratno vreme bolj jesenskega tipa. »Gre za ciklon nad Sredozemljem, vendar se ne bo tako hitro pomikal proti nam, kot je sprva kazalo. Zato nas skrbijo bolj dolgotrajni nalivi. Predvidevamo, da bodo območja najhujših padavin nekoliko drugačna kot na začetku meseca. Ne moremo točno napovedati količine padavin. Upamo pa, da bo tokratni dogodek minil z manjšimi posledicami kot pred mesecem dni.

Tokrat hidrologe najbolj skrbi, na kakšen način bo voda odtekala, ker so struge rek spremenjene in niso več vzpostavljene tako, kot so bile pred poplavami. »Če so prisotna plazišča in velike količine plavja in nanosov, lahko pride do sestavljenih dogodkov. To pomeni, da padavine povzročijo drsenje zemljine, odnašanje plavin v rečne struge in temu primerno so lahko tudi poplave ob takšnih vodotokih nepredvidljive,« je pojasnil Polajnar.