Deklice, ki so šle k verouku v Slovenskih Konjicah, naj bi napadli migranti! Policija in šola incident prikrivata?

Je policija res prikrila domnevni napad migrantov na šolarke v slovenskem kraju? Tako vsaj namiguje prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Ta je na omrežju X objavil, da naj bi se v torek v Slovenskih Konjicah zgodil incident. Tako pravo: »mladoletne deklice, ki so šle k verouku, napadene s strani migrantov. Primer je bil prijavljen policiji, vendar javnost o tem ni bila obveščena. Še več, na Osnovni šoli Pod goro je bil zaradi dogodka sklican izredni sestanek sveta staršev. Vendar pa bi naj ravnateljica šole prepovedala kakršnekoli pogovore o tem dogodku. Takšno ravnanje je popolnoma nesprejemljivo in kliče po njeni odgovornosti! Ali naj ob takšnih dogodkih ostanemo tiho in jih ignoriramo?«.

Kaj pravijo na PU Maribor in OŠ Pod goro?

Ali navedbe predsednika izvenparlamentarne stranke držijo, preverjamo na PU Maribor. Njihova pojasnila bomo objavili takoj, ko jih prejmemo. Za pojasnila smo se obrnili tudi na OŠ Pod goro.