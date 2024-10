Migranti na naših avtobusih kar brezplačno? Voznik je dal samo roke gor in ni mogel verjeti

Eden izmed uporabnikov družbenega omrežja X je v svojem zapisu razkril, da je na LPP-jevem postajališču, ki je poleg azilnega doma Vič, približno petnajst »prebežnikov« čakalo na avtobus, nato pa so vanj vstopili in nič plačali. »Šofer samo roke v zrak še sam ni mogel verjeti. Ni čudno, da se v Sloveniji počutijo kot v Disneylandu,« je zapisal.

Sodeč po komentarjih, ki so se zvrstili pod njegovo objavo, takšen primer ni bil edini tovrstni pri nas.

Obrnili smo se na LPP, kjer so nam dejali, da vožnje za prebežnike niso brezplačne. »Za migrante velja enako kot za ostale potnike. To pomeni, da morajo vstopiti pri prvih ali drugih vratih in validirati svojo Urbano. V primeru kontrole, za njih velja enak postopek kot za ostale potnike,« so nam dejali.

Zdi se torej, da je šlo v omenjenem primeru za nedovoljen vstop v avtobus.

