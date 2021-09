Davor po nastopu v Okornovem filmu: Zmerjajo me s plačancem, neumnežem

Na nacionalni televiziji so sinoči premierno predvajali dokumentarni film režiserjaz naslovom Covid-19. Že napovednik filma je med nekaterimi zasejal seme dvoma, češ da je film propaganda in enostransko predstavi problem bolezni in cepljenja. Okorn se je pogovarjal s prebolevniki, z njihovimi bližnjimi in zdravstvenim osebjem ter iz prve roke dobil informacije, kaj pomeni težje zboleti za covidom. Dvomljivce o cepljenju je film razburil. Okorn jim je na družbenih omrežjih pojasnjeval, da je med nastajanjem filma skušal priti v stik tudi z osebami, ki naj bi imele zdravstvene težave po cepljenju, a jih ni našel, kljub temu, da so nekateri trdili, da jih »ogromno poznajo«. A po drugi strani se je izkazalo, da ni nikakršen problem priti do posameznikov, ki so covid preboleli in so bili o tem pripravljeni javno spregovoriti.Po predvajanju filma se je na facebooku oglasil, ki je v filmu spregovoril kot prebolevnik z dolgotrajnim covidom, in ne more verjeti, da javnost napada nastopajoče v filmu, ki so povedali svojo izkušnjo s covidom, ki so jo doživeli in jo nekateri še doživljajo.»Zmerjajo nas s 'plačanci'. Super. Za 'honorar' sem dobil plačani dve kavi z mlekom in eno belo kavo, ker me je na snemanje spremljala žena, saj sam ne upam voziti tako zelo daleč (30 km). Ko sem to povedal, so me isti, ki so me prej zmerjali s plačancem, zasmehovali, da sem neumen. Ker oni da bi zahtevali resen honorar. Toliko o moralni integriteti pljuvačev,« je dvomljivcem sporočil Davor.Pravi, da izkušnje, ki jo je doživel s covidom, nikoli več ne želi ponoviti. »Sam sem prebolel covid lani oktobra. En mesec sem imel resne težave, od tega dva tedna take, da si jih nikoli ne bi želel ponoviti. Zdravniki so me 'obravnavali' zgolj po telefonu. No, po elektronski pošti, na telefon jih je bilo dejansko težko dobiti. Zdaj pa se poskušam rehabilitirat, saj po enem letu še vedno ne zmorem več kot tri ure koncentracije na dan,« je o težavah pojasnil Davor.Sam stoji za vsem, kar je povedal med enournim intervjujem z režiserjem. »Priznam, da sem bil po tej eni uri zelo utrujen, saj sem moral obuditi spomin na reči, katere bi najraje skril nekje globoko v sebi. Ampak to gre ven samo tako, da o tem čimveč govoriš, saj potem počasi zbledi. Počasi se duša navadi, okrepi in postane precej bolj odporna...,« je zapisal.Davor je zbolel 29. septembra lani in v dvanajstih dneh shujšal 11 kilogramov. »Bil sem ob vse mišice. Obupno sem se počutil,« je povedal 54-letni računalniški programer. Pred boleznijo je bil v dobri kondiciji, po nekajmesečnem ležanju pa sploh ni mogel hoditi. Šele po mesecu dni stalne vaje je zmogel prehoditi en kilometer.