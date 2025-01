Danes zadnje slovo še tretjega rudarja: Dragi Mitja bil si super sosed, premlad da bi zapustil ta svet ...

V petek je bil po državi dan žalovanja, včeraj so se na pokopališču v Podkraju poslovili od Sandija Judeža in Dejana Črepa, danes pa bo v vasi Gorenje ob 14. uri zadnje slovo od Mitje Stropnika.

V vseh treh primerih so svojci odklanili cvetje in sveče, možen pa je vpis v elektronsko žalno knjigo.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Mnogi žalujoči so se tako z zapisi slovesa že oglasili tudi v elektronski žalni knjigi z iskrenimi sožalji družini preminulega Mitje:

Kamerad počivaj v miru.Vsem ki ga boste neizmerno pogrešali pa iskreno sožalje.

Ni pravih besed. Tudi tišina govori. Iskreno in globoko sožalje vse, ki ste ga imeli radi in ki ga boste nosili v svojem srcu. Mitja počivaj v mir

Nisem te osebno poznala, a ta nesreča, ki se je zgodila in vzela življenja, me je globoko pretresla. Počivaj v miru.

Globoko in iskreno sožalje izrekam družini, prijateljem in njegovim sodelavcem.

Dragi Mitja bil si super sosed in super oseba počivaj v miru in želim iskreno sožalje družini prijateljem in vsem domačim Bil si premlad da bi zapustil ta svet.

Naj vas vse, v teh težkih trenutkih tolaži spomin na njegovo plemenito delo, pogum in predanost. Izgubili smo Velikega človeka, ki je življenje izgubil zaradi predanosti skupnosti. Ti dragi Mitja, počivaj v miru. Naj ti bo lepo, tam za mavrico.

Vem, da so besede v tem trenutku premalo, in ne morejo izraziti bolečine, ki jo čutite. Pa vseeno naj vam bo vsaj malo v uteho, da sočustvujemo z vami. Iskreno sožalje vsem, ki ste ga imeli radi in ga cenili ...