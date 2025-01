Danes slovo od Sandija in Dejana: »Za nami ostaja velika praznina« (FOTO)

Po včerajšnjem dnevu žalovanja v znak spoštovanja do treh žrtev tragedije v Premogovniku Velenje bodo danes svojci, prijatelji, knapi, gasilci in vsi ostali žalujoči na zadnjo pot pospremili dva svoja kamerata.

Ob 14. uri (vežica se je odprla ob 9. uri) bodo na pokopališču Podkraj k večnemu počitku pospremili najprej Aleksandra Judeža, ki bi letos dopolnil 50 let. Aleksander, ki so mu rekli Sandi, je živel v Gaberkah pri Šoštanju. Bil je rudar, a tudi gasilec in podpoveljnik PGD Gaberke. Za sabo je pustil žalujoče starše in partnerko.

S PGD Gaberke so se dan pred pogrebom od svojega kolega poslovili tudi na facebooku z ganljivim zapisom: » V ponedeljek zvečer smo ob novici, da se je v Premogovniku zgodila nesreča, najprej začutili strah, ki se je spremenil v upanje. Upanje na srečen konec je bilo toliko večje, ko smo izvedeli, da je med pogrešanimi tudi naš gasilski tovariš Aleksander Judež. Žal pa smo kmalu izvedeli, da je izgubil boj z naravo in upanje se je spremenilo v neizmerno žalost. Z njegovim slovesom bo v našem društvu ostala velika praznina. Nekako se bomo morali navaditi, da med nami ni več tovariša, od katerega smo se naučili strokovnosti pa tudi reda in discipline, nekoga, ki bi ga poklicali, predvsem takrat, ko sami ne bomo našli rešitev ob morebitnih intervencijah oziroma drugih nalogah. Sandi počivaj v miru in z gasilskim pozdravom Na pomoč!«

Mnogi žalujoči so se z zapisi slovesa oglasili tudi v elektronski žalni knjigi z iskrenimi sožalji družini preminulega Judeža:

• »Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala, da prideš ti, in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni. Bratranec Sandi počivaj v miru!«,

• »Vest, da te več ni, me je zelo pretresla in še sedaj ne morem verjeti. Ohranil te bom v spominu kot dobrosrčnega in nasmejanega. V tvoji družbi sem se vedno lepo počutil. Žal bo to samo še spomin. Sandi počivaj v miru.«;

• »Sandijev odhod je pustil globoko praznino, ki jo bomo ohranjali s toplimi in dragocenimi spomini. Počivaj v miru.«

• »Globoko sožalje izrekam družini, prijateljem in njegovim sodelavcem. Naj vas vse, v teh težkih trenutkih tolaži spomin na njegovo plemenito delo, pogum in predanost. Izgubili smo Velikega človeka, ki je življenje izgubil zaradi predanosti skupnosti. Ti dragi Sandi, junak Šaleške doline, počivaj v miru. Naj ti bo lepo, tam za mavrico ...«

Ob 16. uri bodo na istem pokopališču pokopali še Dejana Črepa (33) in v nedeljo ob 14. uri sledi še pogreb Mitje Stropnika (32), ki sta prav tako umrla v jami, za seboj pa pustila male otroke in soprogo.

V vseh treh primerih svojci odklanjajo cvetje in sveče, možen pa je vpis v elektronsko žalno knjigo.

Z leve: velenjski župan Peter Dermol, generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec in šoštanjski župan Boris Goličnik FOTO: Črt Piksi

Velenjčani in prebivalci drugih občin so se včeraj množično zbrali na Titovem trgu. FOTO: Črt Piksi