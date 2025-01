Opoldne so se v Šoštanju oglasile sirene, v soboto pogreb rudarja Judeža

Župan občine Šoštanj Boris Goličnik je četrtek razglasil za dan žalovanja, saj sta dva izmed preminulih rudarjev njena občana. Ob 12. uri se bodo oglasile sirene in takrat bodo v vseh javnih zavodih, podjetjih in drugih ustanovah prekinili delo ter se z minuto molka poklonili preminulim rudarjem.

V Šoštanju so sicer vse javne prireditve odpovedane do vključno nedelje.

Žalujejo tudi v Velenju, kjer bodo v soboto pokopali prvega rudarja, ki so ga našli na dan nesreče.

Gre za Aleksandra Judeža, ki bi letos dopolnil 50 let. K večnemu počitku ga bodo pospremili v soboto ob 14. uri na pokopališču Podkraj. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje. Žara pokojnika bo v vežici na dan pogreba od 9. ure dalje.

Dan žalovanja so v Velenju razglasili za petek.

Datuma pogreba 33-letnega Dejana Črepa in 29-letnega Mitjo Stropnika, ki so ju reševalci odkopali v sredo, še nista znana.

Za dan žalovanja v spomin na žrtve te hude tragedije se bomo v petek poklonili po vsej državi, saj je vlada za ta dan razglasila dan žalovanja. Vlada poziva vse organizatorje kulturnih in drugih prireditev, da vsebino prilagodijo dnevu žalovanja. Zastave na poslopjih državnih ustanov bodo spuščene na pol droga.

Včeraj so na vhodu premogovnika odprli žalno knjigo, ob njej so fotografije vseh treh preminulih rudarjev in stara jamska varnostna svetilka, tako imenovana bencinka. Pripravljajo tudi žalno slovesnost, ki bo predvidoma v petek.