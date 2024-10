Danes osrednji del ljubljanskega maratona, s tem pa številne zapore cest

Slovenska prestolnica bo danes gostila osrednji del NLB 28. ljubljanskega maratona. Za največji športno-rekreativni dogodek v državi se je za oba dneva prijavilo 24.675 tekačev. Po sobotnih tekih otrok in mladine se bo današnji tek na 10 km začel ob 8. uri, uro pozneje bodo startali maratonci na 21 in 42 km.

Za tek so napovedane ugodne temperature okoli 14, 15 stopinj Celzija ter dan brez dežja. Mogoče bodo na startu celo nižje od desetih stopinj, kar je za vrhunske dosežke v maratonu dobro. Organizatorje veseli dejstvo, da je bilo za najdaljšo razdaljo izjemno veliko prijav (2882), nastopili pa bodo tekači iz 86 držav, najboljši prihajajo iz Kenije in Etiopije.

Novomeški atlet Primož Kobe bo skušal popraviti najboljši slovenski čas na 42 km na tem največjem slovenskem športno-rekreativnem dogodku. Rekordni slovenski dosežek na maratonu v Ljubljani na 42 km je dosegel Roman Kejžar leta 1998 z 2:18:22.

Nastopila bosta tudi lanska zmagovalca, Kenijec Edmond Kipngetich, ter Etiopijka Senbeta Zinash Gerado, ki je lani tekla rekord proge (2:21:05).

Za traso rekreativnega teka, od 7.00 do 11.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Bežigrad, Parmova ulica, Drenikova ulica, Na jami, Derčeva ulica, Šišenska cesta, Večna pot, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Za traso polmaratona, od 8.00 do 13.15

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Za traso maratona, od 8.00 do 15.00

Slovenska cesta (pri Figovcu na Ajdovščini), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Rožna dolina Cesta XV, Rožna dolina Cesta VIII, Rožna dolina Cesta IX, Rožna dolina Cesta VI, Rožna dolina Cesta III, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Groharjeva cesta, Riharjeva ulica, Kolezijska ulica, Gerbičeva ulica, Koprska ulica, Cesta v Mestni log, Kopačeva ulica, Hladnikova cesta, Jurčkova cesta, Peruzzijeva ulica, Ob Dolenjski železnici, Orlova ulica, Ižanska cesta, Hradeckega cesta, Litijska cesta, Kajuhova ulica, Šmartinska cesta, Savska cesta, Štajerska cesta (1., 2., in 3. rondo), Božičeva ulica, Baragova ulica, Dunajska cesta, Tavčarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Pražakova ulica, Slomškova ulica, Resljeva cesta, Kopitarjeva ulica, Vodnikov trg, Ciril-Metodov trg, Stritarjeva ulica, Miklošičeva cesta, Dalmatinova ulica, Slovenska cesta, Kongresni trg (cilj)

Popolna zapora izvoza iz rondoja Tomačevo na Štajersko cesto

v nedeljo, 20. oktobra 2024, od 8.45 do 14.00

Za promet so zaprti naslednji priključki s severne obvoznice oz. avtoceste:

BEŽIGRAD (Dunajska cesta) iz obeh smeri,

izvoz DRAVLJE - ŠIŠKA (Vodnikova cesta) iz smeri Kosez.

Za promet se zapirajo še naslednje servisne ceste:

Štukljeva ulica od križišča z Vojkovo ulico do Dunajske ceste, Bevkova cesta med Dunajsko in Slovenčevo ulico. Južna servisna cesta med Slovenčevo in Dunajsko cesto ter servisna cesta med Verovškovo in Slovenčevo ulico ter Majorja Lavriča ulica (severna servisna cesta) med Celovško in Vodnikovo.

Zaradi možnosti dostopov do objektov se ulica Pod hribom pri uvozu iz Vodnikove ceste začasno uredi v dvosmerni promet.

Prečkanje trase je v skladu s potekom maratona predvideno v naslednjih križiščih: Slovenska - Tivolska - Trg OF, Bežigrad - Dunajska cesta - Linhartova ulica, Samova ulica - Dunajska cesta - Topniška ulica, Posavskega ulica - Dunajska cesta - Dimičeva ulica, povezovalna cesta med Slovenčevo in Dunajsko - Dunajska cesta - Cesta Janeza Porente, Slovenčeva ulica - Bevkova cesta, Goriška ulica - Litostrojska ulica, Pečnikova ulica - Celovška cesta - Ulica Jožeta Jame, Plešičeva ulica - Regentova cesta - Korenčanova ulica, Regentova cesta - Majorja Lavriča ulica, Draga - Šišenska ulica - Pod hribom, Gregorinova ulica - Rožna dolina cesta II, Barjanska cesta - Cesta v Mestni Log, Zaloška cesta - Kajuhova ulica.

Obvozi – medkrajevni promet

v nedeljo, 20. oktobra, od 0.00 do 16.00:

– iz smeri Notranjske in Primorske: severna obvoznica, izvoz Celovška cesta, Celovška in smer AP.

– Iz smeri Štajerske: vzhodna AC, izvoz Rudnik in Dolenjska cesta, Roška, Njegoševa, Masarykova, AP ali severna obvoznica, izvoz Celovška, Celovška in v smeri AP.

– Iz smeri Dolenjske: izvoz Rudnik, Dolenjska cesta, Dolenjska cesta, Roška, Njegoševa, Masarykova, AP.

Preusmeritve avtobusov oz. obratovanje avtobusov v soboto, 19. oktobra in nedeljo, 20. oktobra 2024, bo objavljeno na spletni strani JP LPP d. o. o.

Vse uporabnike cest, po katerih bo potekala trasa maratona, prosijo za razumevanje in upoštevanje navodil policistov in organizatorja.