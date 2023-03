Dan žena počastili visoko nad dolino, 83 let je imela najstarejša (FOTO)

Planinsko društvo Zabukovica je v nedeljo organiziralo 36. pohod, posvečen mednarodnemu prazniku žensk, ki ga sklenejo s priložnostno prireditvijo in podelitvijo priznanj na svoji planinski postojanki na Homu. Od tu je čudovit pogled na Savinjsko dolino in hribovja v ozadju z Goro Oljko, Uršljo goro, Pohorjem, Dobrovljami, Kamniško-Savinjskimi Alpami pa tudi Bočem in drugimi vrhovi.

Start pohodnic in drugih udeležencev je bil pod vodstvom planinskih vodnikov PD Zabukovica izpred OŠ v Grižah in izpred gasilskega doma PGD Matke. V evidenco pri Dragovem domu na Homu se je letos vpisalo 107 pohodnic. Skupno z letošnjimi udeleženkami se je vseh 36 pohodov udeležilo okrog 5200 pohodnic oziroma v povprečju 146 na posameznega. Največja udeležba doslej je bila na 16. pohodu leta 2003, ko so prešteli 233 vpisanih pohodnic, najmanjša (44) pa predlani, ko je bil prestavljen zaradi korone. Prej je bila najmanjša udeležba leta 2006, ko se je vpisalo 70 udeleženk, vendar je bilo takrat 75 cm snega in še slabo vreme.

Štefka Urh ima za sabo številne ture, tudi treking v Himalaji, toda na Hum se vedno rada vrača.

Na Hom sta dekleta in ženske leta 1988 prvič povabila takratna oskrbnika doma Štefka in Pavle Razboršek, tradicijo so nato s planinskim društvom negovali oskrbniki z že pokojnim Ivanom Pinterjem na čelu, ki je imel več kot 20-letni oskrbniški staž. Zdaj je oskrbnik Sandi Skornšek iz Šešč in je vsem udeleženkam natočil toplega čaja, in to zastonj.

Mama in hči

Največ pohodnic je bilo kajpak iz Spodnje Savinjske doline, prišle pa so tudi iz Velenja, Celja, Bočne, Šentilja pri Mariboru, Krškega, Laškega, Ljubljane in drugih krajev Slovenije. Ob 15. uri je bila pred domom kratka slovesnost s kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci nižje stopnje OŠ Griže, Ubrane strune ter vokalna skupina ljudskih pevcev Zabukovčani.

Zbrane, med katerimi je bilo tudi veliko moških spremljevalcev, je pozdravil predsednik PD Zabukovica Srečko Čulk in čestital vsem udeleženkam za njihov praznik. O zgodovini pohoda je spregovoril Milan Polavder, ki je nato s predsednikom Čulkom podelil letošnja priznanja in nagrade.

Za udeležbo na vseh pohodih sta spominski krožnik in praktično darilo prejeli Andreja Borštner in njena mama Frida Kuder, obe iz Pongraca. »Za ta pohod me je pred 36 leti navdušila hčerka Andreja. Vesela sem, da mi zdravje to še omogoča, saj je na Homu vedno lepo in prijetno. Vsako leto rada pridem sem gor. Letos sem sicer že bila stara 80 let, a si želim biti zraven tudi v naslednjih letih, če mi bo zdravje dopuščalo,« pravi Frida Kuder.

Dekleta in žene sta na Hom leta 1988 prva povabila takratna oskrbnika doma Štefka in Pavle Razboršek.

Vtise nam je zaupala tudi Mira Grobelnik, druga hčerke Fride Kuder: »Če le imam čas, se tega pohoda in druženja z veseljem udeležim. Letos sem s sabo pripeljala še vnukinje, tako da ima mama ob sebi poleg mene in Andreje tudi pravnukinje. Zelo smo veseli, da PD Zabukovica organizira takšne akcije, kjer se družimo in nam je lepo. Ta pohod pa je še bolj pomemben zaradi praznika ob dnevu žena, s katerim se spominjamo dogodkov izpred več kot sto let, hkrati pa naredimo nekaj za svoje telo, za rekreacijo, za zdravje.«

Najstarejša in najmlajša

Lovorika za najstarejšo pohodnico je pripadla 83-letni Jerici Čretnik iz PD Liboje, ki je z možem Francem nadvse zagnana planinka in čebelarka. »Doslej sem bila na tem pohodu že 26-krat, sicer pa na Hom pridem tudi ob drugih priložnostih. Tu je vedno prijetno, ta pohod pa mi še več pomeni, saj je prvenstveno namenjen nam ženskam in našemu prazniku, 8. marcu. Tu se srečam z mnogimi prijateljicami, nekdanjimi sodelavkami in planinskimi prijatelji. Danes me je doletela tudi čast, da sem najstarejša pohodnica. Upam, da se prihodnje leto spet vidimo.« Najmlajša, ki je pot premagala s sestro in starši, je bila dveletna Sara Lesjak iz Podvrha pri Braslovčah. Vse so prejele rdeč nagelj, praktičnih daril pa so se razveselile tudi udeleženke, ki so prišle na pohod v večji skupini, to bile članice PD Dobrovlje Braslovče, PD Liboje in PS Andraž nad Polzelo.

83 let je imela najstarejša.

Srečali smo tudi Štefko Urh, nadvse aktivno članico in planinsko vodnico, ki se lahko pohvali, da je bila tudi na trekingu v Himalaji. Na Homu pa je bila ob dnevu žena že 27-krat. »Planinstvo mi je res v veliko veselje in tako bo, dokler bom zdrava. Predvsem pa upam, da bom lahko še vrsto let hodila na Hom, kjer se imamo res prijetno.«

Prisrčna Kekec in Mojca sta ogrela srca vseh udeležencev.

Dragov dom je obiskala stotnija žensk, a tudi veliko moških spremljevalcev. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Člana Ubranih strun sta spremljala Zabukovčane.