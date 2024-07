Daleč najbolj zadolženi v Gibanju Svoboda, SDS pa ima največ »grehov«

Računsko sodišče je izvedlo revizije poslovanja političnih strank v letu 2022. Kot so sporočili, so jih preverjali šest: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Levica, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Slovenska demokratska stranka in Gibanje Svoboda.

Računsko sodišče je za leto 2022 izreklo 5 pozitivnih mnenj, eni politični stranki pa mnenje s pridržkom. Znesek vseh ugotovljenih nepravilnosti v revizijah je znašal dobrih 253 tisoč evrov, politične stranke pa so morale zato v humanitarne namene vplačati skoraj 20 tisoč evrov, ena stranka pa mora to še narediti.

Z revizijami je računsko sodišče ugotovilo, da so imele politične stranke v letu 2022 skupaj za nekaj manj kot 6,5 milijonov evrov prihodkov in za skoraj 10 milijonov evrov odhodkov, hkrati pa so se 4 stranke v letu 2022 zadolžile za skupaj več kot 2 milijona evrov.

Kot je razvidno iz infografike, ki so jo pripravili na računskem sodišču, je največ prihodkov imela stranka SDS, in sicer več kot 1.800.000 evrov, najmanj pa Levica (dobrih 358.000 evrov).

Prihodki političnih strank. FOTO: Računsko Sodišče

Zdaleč najbolj zadolžena stranka je Gibanje Svoboda, ki je leta 2022 najela za več kot milijon evrov posojil, sledi pa ji stranka SD, ki se je zadolžila za 620.000 evrov. Stranki SDS in SLS v tem letu posojil nista najemali.

Posojila. FOTO: Računsko Sodišče

Nedovoljeni prispevki in napačni podatki o posojilih

Računsko sodišče je ugotovilo sledeče nepravilnosti:

• 4 stranke so prejele nedovoljene denarne ali nedenarne prispevke in jih niso nakazale v humanitarne namene;

• 1 stranka je prejela članarine od oseb, za katere ni hranila pristopne izjave;

• 3 stranke niso poročale ali pa so v letnem poročilu napačno poročale o prispevkih fizičnih oseb, ki so presegli višino povprečne bruto mesečne plače;

• 1 stranka nekaterih stroškov volilne kampanje ni poravnala z volilnega TRR, 1 stranka pa je z volilnega TRR poravnala stroške, ki ne sodijo med stroške volilne kampanje;

• 1 stranka v več primerih ni predložila ustreznih in zadostnih dokazil o opravljeni storitvi, zaradi česar v reviziji nismo mogli preveriti, ali so bile storitve opravljene in ali so stroški nastali v povezavi z volilno oziroma referendumsko kampanjo,

• 1 stranka je v letnem poročilu razkrila napačne podatke o posojilih.

Pridržek pri stranki SDS. FOTO: Računsko Sodišče