Dacijin motor ECO-G: na plin in bencin za enako ceno, a ceneje!

Novi motor ECO-G

FOTO: Renault

Tovarniško vgrajena rešitev

Plinski Dacia Duster ali Sandero

FOTO: Renault

Zanesljivi SUV na avtoplin

FOTO: Renault

Točenje avtoplina LPG

Avtoplin LPG je na voljo na več kot 127 bencinskih servisih po Sloveniji. Da točenje avtoplina ni noben bavbav, pa si lahko pogledate v videoposnetku.

Tudi z uvedbo novega motorja s pogonom na avtoplin je Dacia namreč ostala zvesta svojemu poslanstvu zagotavljanja cenovno ugodne ponudbe vozil.Tako kupci, ki se odločajo za bencinski motor TCe 100 pri Sanderu ali TCe 90 pri Dusterju, lahko brez kakršnegakoli doplačila izberejo »hibridni« motor TCe 100 ECO-G, ki pogonu na bencin dodaja še tovarniško vgrajen sistem pogona na avtoplin. Z izborom motorja ECO-G se tako lahko za enako ceno vozite ceneje, saj je cena avtoplina opazno nižja od cene bencina.ECO-G je oznaka, ki jo imajo za rabo bencina in avtoplina (utekočinjenega naftnega plina, LPG) prirejeni motorji. Novi trivaljni motor s turbinskim polnilnikom TCe 100 ECO-G ponuja višjo raven zmogljivosti; največji navor 170 Nm je na voljo že od 2000 vrtljajev na minuto, kar zagotavlja visoko prožnost in vsestransko uporabnost, hkrati pa manjša porabo goriva in izpust CO2. Motor ECO-G ima za približno 10 odstotkov manjši izpust CO2 kot enakovreden bencinski.Dacia vgrajuje tovrstne motorje v svoji tovarni. Gre za serijsko rešitev, ki ohranja klasično garancijo motorja in ne spreminja servisnih intervalov na vozilu. Dodatna prednost tovarniške vgradnje te naprave je, da prtljažnik ostane povsem neokrnjen, saj je posoda za avtoplin nameščena na mesto rezervnega kolesa.Dacia ponuja v Sloveniji s tem motorjem dva modela, Sandera in Dusterja. Oba lahko vozite na bencin ali avtoplin. Z napolnjenima posodama – za bencin in avtoplin – je skupni doseg vozila več kot 1000 kilometrov! Pa še to: Eko sklad ponuja za vozila s plinskim pogonom ugodne pogoje financiranja nakupa.Dacijin športni terenec Duster nas vedno znova navdušuje; ne le nas, z njim se na reševanja že nekaj let uspešno odpravljajo tudi slovenski gorski reševalci. Duster z novim »hibridnim« ECO-G motorjem ima brez dvoma dovolj moči tako za avtocestne etape kot tudi za dinamično vožnjo po zavitih podeželskih cestah.ECO-G motor je na voljo tako z vstopno ravnijo opreme essential kot tudi z najbogateje opremljeno izvedenko prestige. Ta se ponaša z bogato serijsko opremo, med drugim s samodejno klimatsko in multimedijsko napravo, ki podpira ne le navigacijo, ampak se zna tudi povezati s pametnimi telefoni po protokolu Android Auto. Od sodobnih asistenčnih sistemov ponuja Duster sistem za nadzor mrtvega kota ob vozilu, parkirna tipala zadaj in kamero Multi View s pregledom na vse štiri strani vozila.Dodajmo še, da je Dusterjev volanski obroč nastavljiv po višini in globini, kar pomeni še boljšo ergonomijo. Pa tudi sicer so uporabljeni materiali boljši kot pri predhodniku. Všeč so nam tudi stikala na sredinski konzoli, ki na pogled spominjajo na tista iz katerega od premijskih nemških avtomobilov.Kaj o Dusterju ECO-G pravijo avtomobilistični novinarji, si oglejte v videoposnetku.