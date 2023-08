Črnjani vabijo na zahvalni koncert Skop naprej: za vse, ki so nam priskočili na pomoč

V občini Črni na Koroškem, ki je eden izmed krajev, ki so bili med poplavami najbolj opustošeni, so se skupaj s Turističnim društvom odločili, da pripravijo druženje z zahvalnim koncertom.

Vsako leto se v avgustu v Črni odvija turistični teden, ki je letos zaradi poplav odpadel. Glasbeniki, s katerimi so bili dogovorjeni za nastope, pa bodo v petek, 1. septembra, nastopili dobrodelno. Orlek, Koala Voice in Milan Kamnik bend bodo poskušali dvigniti moralo Korošcev in jim povrniti energijo, da bodo zmogli vse napore, ki jih še čakajo pri obnovi kraja. Dela namreč še dolgo ne bo zmanjkalo.

Organizatorji poudarjajo, da je koncert namenjen tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali Črnjanom med apokaliptičnim udarcem narave. Naj bo to mala zahvala za vsa dobra dela in solidarnost, ki smo je bili deležni, sporočajo prebivalci olimpijske vasi.

»Kadar nam narava pokaže, da moramo stopiti skupaj, to znamo! In to znamo narediti iskreno, srčno, nesebično in enotno. To je nekaj, kar zmoremo najbolje! To smo mi, Črjani. Tokrat smo in bomo stopli skop, saj po tem kliče narava v nas in bomo v objemu naših dolin na vasi zapeli v noč.

Lepo vabljeni vsi, da gremo Skop naprej! Dogodek, ki ga prirejamo v spodbudo in zahvalo vsem Črjanom, srčnim gasilcem z družinam, predanim reševalcem GRS Koroška, vam prostovoljcem in ostalim, ki ste pokazali neverjetno slogo, solidarnost in moč v preteklih dneh.«

Tako so na druženje povabili z Občine Črna.