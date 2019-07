Vesna Godina trpinčila sodelavca: Obsesivni nevrotik, psihotik ...

'Obsesivni nevrotik', 'prestrašen nevrotik, psihotik' ...



Sankcija še ni znana

MARIBOR – Potem ko so senatorji Univerze v Mariboru sociologinji, antropologinji in publicistkiaprila letos odrekli redno profesuro, je ta teden izgubila še postopek, v katerem jo je kolega z oddelka za sociologijo mariborske filozofske fakultete obtožil trpinčenja na delovnem mestu, piše Večer.Rektor Univerze v Mariboruje odločil, da je Vuk Godinova, ki je predstojnica omenjenega oddelka, s svojimi ravnanji prestopila meje ustreznega, dopustnega in akademskega ravnanja. Iz rektorjeve pisne odločitve, ki so jo v Večeru dobili neuradno, izhaja, da je izvajala trpinčenje, ko je na delovnem mestu »zaradi domnevne administrativne napake« vztrajno, neupravičeno in neustrezno problematizirala prijaviteljevo nosilstvo enega od socioloških predmetov.»Večkratno opominjanje na storjene napake, slabšalne oznake narejenega dela in uporaba izrazov, kot so 'obsesivni nevrotik' in 'prestrašen nevrotik, psihotik', je med visokošolskimi učitelji ne samo neustrezno in neprimerno, ampak tudi nepotrebno,« je med drugim zapisal rektor v pisni odločitvi.Vuk Godinova je za Večer dejala, da obtožbe zavrača in da ni naključje, da je bila prijava vložena v zaključni fazi njene izvolitve v višji naziv. Na njeno stran je na facebooku stopil tudi njen kolega z univerze profesor: »Zadevo več kot dobro poznam. Kot priča v postopku in kot nekdanji predstojnik. In v tem smislu je zadeva žalostna in sramotna hkrati. Kot sem zapisal drugje – prijavitelja in vse tiste, ki so uprizorili ali podprli ta 'lov na čarovnico', je lahko globoko sram. Vsekakor pa je enigmatično, zakaj je rektor šel proti predlogu komisije, ki je ugotovila, da mobinga ni bilo, in proti mnenju oddelka, ki je (razen prijavitelja in njegove tesne zaveznice) ovadbo enotno označil za neutemeljeno. S tem je rektor namreč vzpostavil možnost, da je za mobing oziroma trpinčenje mogoče označiti vsak primer, ko je nekdo užaljen. Ker se mu da vedeti, da je trpinčenje drugih s svojimi percepcijami, uporaba dvojnih meril in nespoštovanje dogovorov neakademsko. Da za lastne nezadostnosti niso krivi drugi. Ker se mu pove, da naj preneha s svojimi 'teorijami zarote' trpinčiti druge. Narobe svet.«Za zdaj rektor, ki je trenutno na dopustu, še ni določil sankcije, ki bo doletela vodjo oddelka za sociologijo. A kot navajajo v Večeru, Vuk Godinovo lahko doleti vse: od pisnega opozorila do izredne odpovedi delovnega razmerja.Vuk Godinova, ki je javnosti dobro poznana po svojih včasih tudi kontroverznih stališčih do slovenske družbe, je v petih letih bila že 14-krat prijavljena zaradi mobinga. Kot piše Večer, je le v dveh primerih komisija izdala stališče, da je zaznala nepravilnosti, čemur je sledil ustrezen ukrep.