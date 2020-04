Znano, koliko jih je umrlo v nedeljo in koliko denarja je prišlo na vladni račun (VIDEO)

Petrovec: Test za raziskavo o razširjenosti covida-19 zelo zanesljiv

V nedeljo so v Sloveniji opravili 537 testiranj in potrdili pet novih okužb z novim koronavirusom, skupaj do zdaj 1.335, je sporočila vlada na twitterju. Umrle so tri osebe s covidom-19, skupaj že 77. Hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 je bilo 88, od tega 24 na intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili enega.Število novih okužb v zadnjih dneh vztrajno upada, prav tako število hospitaliziranih in bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego. V Sloveniji so do zdaj opravili 41.802 testiranj.Spomnimo, danes odpirajo vrata nekatere od trgovin, ki jim je vlada pred petimi tedni prepovedala ponujati blago in storitve potrošnikom, da bi tako v čim večji meri prispevali k omejitvi širjenja novega koronavirusa. Med drugim bo mogoče spet kupiti tehnični material ali peljati avto k vulkanizerju in na tehnični pregled, dovoljene bodo storitve na prostem in mogoč osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih. Še vedno pa bodo v trgovinah veljali zaščitni ukrepi – nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok in določene ure za ranljive skupine.Test, uporabljen v danes začeti raziskavi o razširjenosti covida-19 v Sloveniji, ima odlično občutljivost in specifičnost, zato bo lažno pozitivnih rezultatov zelo malo ali nič, je povedal predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo. Znova je zagotovil, da je celoten postopek varen in anonimen.Kot je na današnji vladni novinarski konferenci povedal Petrovec, ki je tudi član svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, so test preizkusili najboljši strokovnjaki za koronaviruse v Nemčiji, v Sloveniji pa so ga pristojni preizkusili tudi na bolnikih, okuženih z novim koronavirusom. Rezultati so bili zelo zanesljivi. »Kdor bo na testu določanja protiteles dobil pozitiven rezultat, bo lahko prepričan, da se je s tem virusom že srečal,« je poudaril. Tovrstne teste sicer povsod po svetu še ocenjujejo, je dodal.Vladni govorecse je na novinarski konferenci zahvalil vsem, ki so donirali sredstva na račun pri ministrstvu za finance za spopadanje z epidemijo covida-19. Do daj je po njegovih besedah na računu, ki ostaja aktiven, zbranih 472.652 evrov. Kacin je povedal tudi, da so iz tujine doslej pomagali pripeljati 800 slovenskih državljanov.Ministrstvo za zunanje zadeve je 14. februarja ustanovilo krizno celico, katere glavna naloga je bila pomagati domov vsem Slovenkam in Slovencem, ki so zaradi pandemije obtičali po svetu. Kot je dejal Kacin, so do zdaj 800 državljanov pomagali pripeljati iz tujine, 1.500 pa jih je način vrnitve domov ob pomoči slovenske vlade našlo samih. Po svetu je sicer še vedno vsaj 500 slovenskih državljanov, ki so se obrnili po pomoč ministrstva, hkrati pa je še veliko takih, ki s slovenskimi oblastmi niso navezali stika. Krizna celica od danes po Kacinovih besedah deluje v nekoliko skrčeni obliki. »Vsi, ki potrebujete njeno pomoč na poti domov, se lahko obrnete na konzularno službo ministrstva za zunanje zadeve,« je pozval.