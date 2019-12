Ste v službi prejeli decembrsko darilo za otroka? To so omejitve

Če gre za darilo, ki ga delodajalec decembra podari otroku zaposlenega, če je otrok mlajši od 15 let in če vrednost darila ne presega 42 evrov. Za podjetje so darila do višine 42 evrov tudi davčno priznan odhodek.

Če gre za občasna darila, ki jih prejme delavec, če njihova skupna vrednost znaša manj kot 13 evrov v danem mesecu. Ta znesek se za izplačila od januarja 2017 zvišuje na 15 evrov mesečno.

Kadar darilo ne spada med izjeme ali če gre za višje vrednosti, se znesek v delu, ki presega neobdavčen znesek, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Ob koncu leta se veliko delodajalcev odloči obdariti tudi otroke svojih zaposlenih. Pri tem se odločajo za različne zneske, ki pa so za davčno službo še kako pomembni. Finančna uprava RS starše obvešča, kakšna je maksimalna neobdavčena vrednost darila, ko gre za decembrsko obdarovanje. Vrednost pa se šteje na posameznega otroka. »Če vaš delodajalec decembra vašemu otroku (ki še ni dopolnil 15 let) da darilo, se to ne šteje v vašo davčno osnovo. Velja za darila do 42 evrov.«Darilo se ne šteje za boniteto in se ne všteje v davčno osnovo delavca le v dveh primerih: