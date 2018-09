Slovenski podjetniki s peticijo nad višje davke

Med podpisanimi podjetji so med drugimi navedena Postojnska jama, Jezeršek gostinstvo, Dewesoft, Lotrič meroslovje, Plastika Skaza, Polycom Škofja Loka, Yaskawa Slovenija in podjetje Akrapovič.



LJUBLJANA – Po odprtem pismu , ki ga je Klub slovenskih podjetnikov (Slovenian Business Club) naslovil na politične veljake, so zdaj svoje nasprotovanje višji obdavčitvi podjetnikov v koalicijski pogodbiin druščine izrazili še s peticijo Za podjetno in uspešno Slovenijo. V dveh dneh so zbrali 328 podpisov podjetij in skoraj tisoč podpisov državljanov.»Prišel je čas, da se opredelimo do vprašanja, ki je izrednega pomena za nadaljnjo usodo naše domovine. Si v Sloveniji še želimo podjetništva? Mar res cenimo uspešne in odgovorne podjetnike? Je podjetnost v Sloveniji še vrednota?« se med drugim sprašujejo v klubu. Po dogodkih v zadnjih dneh namreč niso prepričani, »da živimo v državi, kjer so odgovori na zgornja vprašanja pozitivni«.Številni politiki se po njihovem zelo medlo odzivajo na stigmatizacijo podjetnikov in podjetništva. »Mi, podjetniki, pa si želimo jasnih in pozitivnih odgovorov na zgornja vprašanja. Želimo ustvariti podporno okolje našim otrokom, da bodo spoštovani in cenjeni, če se odločijo za podjetniško pot,« so še zapisali na spletni strani kluba. Peticija je dostopna na tej povezavi