Šiško obtožuje policijo, ta odgovarja: svoje delo opravljamo učinkovito in profesionalno

O Šišku in njegovi vardi so pisali tudi tuji mediji. FOTO: Reuters

, predsednik Zedinjene Slovenije in vodja Štajerske varde, stopnjuje »vojno« s slovensko policijo. Potem ko je Šiška in njegovo vardo med urjenjem obiskala policija in jim zasegla orožje, je po možeh postave nekdnaji kandidat za predsednika države udaril tudi na družbenih omrežjih. »Švercarjem varda moti biznis! Tam, kjer je varda, ni ilegalnih prehodov meje. To je potrdila celo policija,« je zapisal, na kar je policija hitro odgovorila, da tega nikakor niso potrdili.Preberite tudi:Pred dnevi so policisti ustavili in pregledali člana Štajerske varde , sedaj pa je Šiško objavil zapis, da so dobili »informacije o tem, da iz vrha policije »uhajajo« informacije, kje in kdaj se giblje varda in pošilja informacije tihotapcem. Očitno na tak način policija varuje prehodnost meja.« Ob tem je dodal komentar, da »vsa zadeva poteka preko nevladnih organizacij in posrednikov.«Odgovor Generalne policijske uprave na Šiškovo objavo objavljamo v celoti:»Policija ima vzpostavljene notranje kontrolne mehanizme o ravnanju in obdelovanju podatkov, zato v celoti zavrača neresnične in zavajajoče informacije ter namigovanja o uhajanju informacij ter sodelovanju s storilci kaznivih dejanj, v tem primeru s tihotapci ilegalnih migrantov.Policija je letos, do 12. 12. 2019, prijela 448 tihotapcev ljudi (404 tujcev ter 44 slovenskih državljanov), od teh je bil zoper 371 tihotapcev ljudi odrejen pripor, kar dokazuje, da svoje delo opravljamo učinkovito in profesionalno.Policija izvaja naloge zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na celotnem območju države, torej tudi v bližini državne meje, kjer ji pomoč nudi tudi Slovenska vojska. V sklopu izvajanja teh nalog, policija dosledno odkriva in preprečuje prekrške in kazniva dejanja, ne glede na to, kdo je njihov storilec.«