Šaljivec Janez Janša: preberite, kako je nasmejal prisotne

LJUBLJANA – Na izredni seji državnega zbora, na kateri bodo danes poslanci potrjevali 13. slovensko vlado, je po pričakovanjih ostro in cinično nastopil prvak stranke SDS Janez Janša. Že ob uvodnem pozdravu je izzval nekaj smeha, ko je zbrane nagovoril: »Pozdravljen, predsednik vlade, pozdravljen tudi koordinator vlade, ki ga sicer ne vidim.«



V mislih je imel Luko Mesca, predsednika stranke Levica, ki bo imela v tej vladi edinstveno zunanjo vlogo. Janša jo je pozneje imenoval za nadkoalicijsko stranko, ki si je s posebnim sporazumom zagotovila poseben status. Opozoril je tudi, da je zelo nejasno razdelano vladno sodelovanje z Levico. »Ali ste izračunali, koliko časa boste porabili za vse te koordinacije? Gre za silno zapleten postopek, preden bo stvar lahko prešla v realno stanje. Izračunajte, koliko mesecev boste potrebovali za kakšen partnerski projekt. Koalicija šestih strank, moje sožalje, gospod Šarec, to je nočna mora, kar boste kmalu videli. Vsi se bomo postarali, preden boste sprejeli kak ukrep.« Komunistični manifest Janša je sicer ostro kritiziral koalicijsko pogodbo, češ da je rutinska in preveč splošna, saj bi po njegovem mnenju 80 odstotkov določil lahko podprla tudi njihova poslanska skupina. »Kar skrbi, so začimbe, ki so dodane tej jedi, in tisto, česar ni. Primerjajte to, kar je zapisano o zdravstvu, s tem, kar je bilo zapisano leta 2014. Isti stavki, čeprav naj bi bilo to že vse uresničeno,« je dejal in koalicijsko pogodbo primerjal s 170 let starim Komunističnim manifestom.



Šarec je sicer v poslanski klopi na njegove cinizme odgovarjal z nasmeškom.