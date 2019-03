Prihajajo spremembe: se mi bo zdaj izplačalo delati?

Tako bo po predlogu. FOTO: posnetek zaslona

Nimate 40 let delovne dobe? To se utegne spremeniti



Spremembe se obetajo tudi za tiste, ki nimajo 40 let delovne dobe. »Zavarovanci, ki nimajo dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, se po zdaj veljavni zakonodaji lahko upokojijo pri 65 letih, vendar imajo nižje pokojnine. Z namenom izboljšanje socialne varnosti teh upokojencev ter deloma kot odziv na demografske trende se predlaga postopno zviševanje pogoja starosti, za tiste, ki nimajo 40 let delovne dobe, za dva meseca na leto do 67 let (2034). Ob tem poudarjamo, da se za starostno upokojitev pri nižji starosti ohranja pogoj 40 let pokojninske dobe brez dokupa.«

LJUBLJANA – V javnosti je nov predlog sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po njem bi bilo upokojencem po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev (ob upoštevanju ustreznih varovalk) omogočeno prejemanje dela oziroma po določenem času celotne pokojnine ob pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialna zavarovanja.Prva tri leta po upokojitvi bi oseba, ki bi ostala v zavarovanje vključena za polni delovni čas po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, prejemala 50 odstotkov starostne pokojnine (po sedanjem veljavnem sistemu 20 odstotkov). S tem želijo ljudi spodbuditi, da ostanejo v zavarovanju.Po treh letih izplačevanja 50 odstotkov pokojnine, torej v četrtem in vseh nadaljnjih, bi posameznik prejemal 100 odstotkov starostne pokojnine, in sicer ob pogojih upokojitve in ponovne vključitve v zavarovanje in če je oseba starejša od 63 let.