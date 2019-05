»Strtih src vam zsporočava, da se lahko od našega preljubegaposlovite to soboto, 25. 5.,« javnosti sporoča, oče malčka, ki je mnogo prezgodaj zapustil ta svet. Na ta dan bo javna svečana žalna komemoracija, pogreb Viljema Julijana pa bo potekal v intimnem krogu ožje družine.Družina sveče in cvetje hvaležno odklanja: »Namesto tega lahko tisti, ki si to želite, ob tej priložnosti prispevate za Društvo Viljem Julijan, ki si prizadeva za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji.«Žalna slovesnost bo potekala v prostorih Izobraževanega centra Eksena v Šentjurju (cesta Leona Dobrotinška 2), kjer so tudi prostori Društva Viljem Julijan.Fantek Viljem Julijan je imel neozdravljivo redko avtosomno recesivno dedno bolezen gangliozidozo.