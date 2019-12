Pod snegom šteje vsaka sekunda

Skoraj ne mine leto, ko se na našem območju ne bi zgodila kakšna nesreča zaradi snežnega plazu.

Reševali jih bodo lahko več hkrati

Sergej Jamnikar in Aleš Kovač z lavinskim ABS-nahrbtnikom, ki človeka v primeru, da se plaz ponovno sproži, obdrži na površju.

Hitra pomoč ob zastoju srca

MOZIRJE – »Vi opravljate pomembno in tudi tvegano poslanstvo, pri reševanju v gorah uporabljate predvsem svoje znanje, svoje izkušnje, pri tem pa na nitko postavite tudi lastno zdravje in življenje. Zato je za takšne namene in cilje najlepše nameniti donacijo. Verjamem, da boste varovali vse tiste, ki radi zahajamo v gore in na sneg, predvsem pa boste pri tem tudi vi ostali varni,« je člane gorske reševalne službe (GRS) Celje nagovorila, direktorica celjske območne enota Zavarovalnice Triglav, ob predaji simboličnega čeka za 3500 evrov.Ko gorski reševalci dobijo klic na pomoč, šteje vsaka sekunda. Še posebno če gre za reševanje izpod snežnih plazov. Da bi bili reševalci GRS-postaje Celje pri svojem delu odslej še hitrejši in učinkovitejši, hkrati pa tudi sami varnejši, so z denarjem kupili nekaj prepotrebne lavinske reševalne opreme, ki jim bo prav pri morebitnem reševanju zasutih pod snežnimi plazovi prišla še kako prav. Z njo bodo že to zimo lahko pomagali morebitnim ponesrečencem v Kamniško-Savinjskih Alpah. »Skoraj ne mine leto, ko se na našem področju ne bi zgodila kakšna nesreča zaradi snežnega plazu. Takrat moramo biti reševalci še posebno previdni pri dostopu do mesta nesreče kot tudi pri evakuaciji ponesrečenca. Sodobna lavinska oprema, kot je na primer lavinski ABS-nahrbtnik, nas ščiti v primeru ponovne sprožitve plazu, saj nas obdrži na površini. Z novo digitalno lavinsko žolno bomo lahko hitreje poiskali tudi več zasutih ljudi hkrati. Le tisti, ki jih pravočasno najdemo in odkopljemo iz snega, imajo namreč možnost preživetja,« je pomen nove opreme za reševalce opisal, načelnik gorskih reševalcev postaje Celje. Člani društva po površini pokrivajo enega največjih delov Slovenije, ki sega vse od Rogaške Slatine na jugu do Logarske doline na severu.Podpore Zavarovalnice Triglav so se letos razveselili tudi v občini Kozje. Z njihovo pomočjo bodo namreč na različnih mestih namestili tri defibrilatorje, ki bodo 24 ur na dan na voljo v večnamenskem centru Kozje, na celjski mestni tržnici in vstopni točki Zbirnega centra Bukovžlak, ki obratuje v sklopu regionalnega centra za ravnanje z odpadki podjetja Simbio, do konca oktobra letos pa ga je obiskalo že 56.000 ljudi. »Zlasti obiskovalci mestne tržnice in uporabniki Zbirnega centra Bukovžlak se bodo odslej lahko počutili še bolj varne, saj bodo v kritičnih trenutkih nenadnega srčnega zastoja lahko hitro deležni pomoči oziroma bodo lahko pomagali drugim, če bo to potrebno,« je dejal direktor družbe Simbio mag.. MOJCA MAROT