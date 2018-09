Pahor po pogovoru z Melanio in Donaldom: Ne vem, ali je želela ujeziti moža

Predal jima je povabilo

Borut Pahor. FOTO: Reuters

Donald Trump. FOTO: Ap

NEW YORK – Predsednik republikese je v ponedeljek zvečer v New Yorku udeležil sprejema ameriškega predsednikaza vodje delegacij splošne razprave 73. Generalne skupščine ZN, na katerem se je, kot je dejal, s prvo damo ZDAv prijetnem ozračju pogovarjal v slovenščini.Pahor v četrtek potuje v Washington, kjer bo v petek sprejem ob 20. obletnici delovanja sklada ITF. To je omenil tudi predsedniku ZDA in prvi dami.»Omenil sem, da bomo v petek imeli sprejem, pravzaprav konferenco ob 20. obletnici sodelovanja z ZDA pri skladu za razminiranje ITF. Povedal sem jima, da bi si želeli neko pozornost z vrha ameriške politike, zaradi česar je ta prireditev v Washingtonu,« je dejal Pahor.»Moram reči, da sta se oba prijazno odzvala, ampak ne da bi imel zdaj kakšne iluzije glede visoke udeležbe na tem sprejemu. Moram pa reči, da je zelo prijetno, če je prva dama ZDA Slovenka. Ne vem, ali je hotela ali ne malce ujeziti soproga, ampak z mano se je pogovarjala slovensko, on pa angleško in v nekem hipu nisem vedel, komu bi ustregel. Poskušal sem obema,« je dejal Pahor.Dodal je, da se zaveda, da bo četrtek pomembna prelomnica v ameriški politiki, in to ne le zaradi zaslišanja kandidata za vrhovnega sodnika v senatu, ampak tudi zaradi načrtovanega pogovora med Trumpom in namestnikom pravosodnega ministra ZDA.»Vse to so teme, ki zelo bremenijo ameriško politiko in v takih razmerah je treba razumeti okoliščine in se prilagoditi,« je dejal Pahor, ki tako ne pričakuje prihoda predsednika ZDA na dogodek za ITF.Senatni odbor za pravosodje bo v četrtek zaslišal kandidata za vrhovnega sodnikain žensko, ki ga obtožuje spolnega napada v 80. letih prejšnjega stoletja. Neprimernega vedenja ga je obtožila že druga ženska, kmalu pa naj bi prišla s svojo zgodbo na dan še tretja.Trump se bo v četrtek v Beli hiši sestal z namestnikom pravosodnega ministra, ki želi osebno zavrniti navedbe v medijih, da je lani govoril o prisluškovanju predsedniku ZDA in razmišljal o ukrepih za njegovo odstavitev. To je bilo v času, ko je Trump odpustil direktorja FBIzaradi preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016. Rosenstein mu je potem naprtil posebnega tožilcaz veliko širšimi preiskovalnimi pooblastili, kot jih je imel Comey.