Nekdanji minister našel novo zaposlitev

LJUBLJANA –je potem, ko je ponudil odstop z mesta ministra za kulturo, tega pa je po škandalu, povezanim z domnevnim mobingom na ministrstvu in nepravilnostmi, kot je uporaba službenega vozila z voznikom za zasebne namene , premier Marjan Šarec tudi sprejel , že našel novo zaposlitev. Novo delo je našel kar v stranki SD, katere član je postal pred meseci.Čeprav je Prešička čakalo (zamrznjeno) delovno mesto profesorja saksofona in komorne glasbe na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, pa se je raje odločil za delo v stranki. »Pomagam pri organizacijskih zadevah, odgovoren sem za vsebinske stvari,« je za Delo povedal Prešiček, ki dela še na Akademiji za glasbo, kjer ima pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo.