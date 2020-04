Med okuženimi večinoma ženske, več kot polovica mlajša od 55 let (FOTO)

Med okuženimi je več žensk kot moških. FOTO: Nijz

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji med umrlimi za covidom-19 do nedelje več žensk kot moških. Velika večina smrtnih žrtev je bila v starostni skupini nad 85 let, kjer je sicer tako med okuženimi kot med umrlimi občutno več žensk kot moških. V skupini mlajših od 45 let do zdaj ni bilo smrtnih žrtev.Med potrjeno okuženimi je bilo v nedeljo največ starih med 45 in 54 leti. Največ potrjeno okuženih žensk je prav v tej starostni skupini, moških pa je največ v starostni skupini od 55 do 64 let.Spodaj objavljamo tabelo, ki prikazuje število potrjenih primerov glede na spol in starost. V nedeljo so v Sloveniji opravili 537 testiranj in potrdili pet novih okužb z novim koronavirusom , skupaj do zdaj 1.335, je sporočila vlada na twitterju. Umrle so tri osebe s covidom-19, skupaj že 77. Hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 je bilo 88, od tega 24 na intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili enega.