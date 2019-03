Kordiš izstavil zabeljen račun: Kot kaže, bodo koalicijski liberalci to ceno poravnali

Kot kaže, bodo koalicijski liberalci to podpisali

LJUBLJANA – Državni zbor (DZ) bo ta teden zasedal na plenarni seji, na kateri ima skoraj 15 ur na voljo za razpravo o rebalansu proračuna. Temu se obeta obeta ustrezna podpora, saj mu je po daljših ugibanjih tik pred sejo matičnega odbora podporo napovedala tudi Levica. Njeni glasovi so pomembni zlasti za primer veta državnega sveta, saj bi DZ za ponovno potrditev dokumenta potreboval najmanj 46 glasov, koalicija pa jih ima 43.Medtem pa je njen poslanecs svojim zapisom na facebooku malce razburkal politično sceno (nelektorirano). »Izstavili smo zabeljen račun za podporo proračunu 2019. Odprava prekarnosti, dvig penzij, stanovanja, ukinitev dopolnilnega zavarovanja, obdavčitev kapitala in še kaj naj bi uredili do konca leta. Ni mi sicer jasno zakaj, a kot kaže bodo koalicijski liberalci to podpisali in zasoljeno ceno poravnali. Najbrž ne gre toliko samo za proračun - tu bi glasove lahko dobili tudi ceneje. Domnevam, da je po sredi prej nelagodje ob misli na razvoj dogodkov, če tega ne storijo. Razmeroma upravičeno: lahko bi kar začeli z odštevanjem do interpelacij. A če dam na eno stran tehtnice ministrske pavlihe (kot sta toin) in serijo badass ukrepov za delavski razred na drugo stran...ajde, naj jima bo še to eno leto, vzamem,« med drugim zapiše Kordiš ter kot velik minus navede, da je proračun sicer slabši, kot bi lahko bil, saj smo odstrelili smo za 350 milijonov vojnih nabav. »A tisti 4x4 za 30+ milijonov me še vedno bolijo jih bom grizel dalje.«