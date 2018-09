Katastrofalne razmere na gorenjski avtocesti, vozila vozijo v napačno smer

LJUBLJANA – Zaradi zaprte gorenjske avtoceste vozila množično vozijo v napačno smer, poroča prometnoinformacijski center. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila prav zaradi vožnje v nasprotno smer, v njej pa je ena oseba umrla , je namreč zaprta gorenjska avtocesta med razcepom Koseze in priključkom Šmartno proti Karavankam.Nastal je daljši zastoj na avtocesti in vzporedni regionalni cesti Brod–Šmartno skozi Tacen. Obvoz je po cesti Ljubljana–Medvode ter naprej proti Kranju (Ljubljana–Gameljne–Šmartno) ali Vodicam (Črnuče–Trzin–Mengeš–Vodice). Potovalni čas se podaljša za eno uro ali več. Zaprt je tudi uvoz v predor Šentvid iz smeri Celovške ceste proti Karavankam.Kilometrski zastoj je sicer nastal tudi na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so namreč do 7. oktobra predvidene popolne zapore avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter priključka Trojane v obe smeri. Ta vikend bo zapora do nedelje do 15. ure. V noči z nedelje na ponedeljek pa med 21. in 5. uro.Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja in Jelšane pri vstopu.