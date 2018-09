Janković dobil prvega tekmeca

Za predstavitev kandidata na železniški postaji so se odločili, ker ta, tako pravijo, predstavlja eno številnih »ljubljanskih sramot«. FOTO: Dobra država

LJUBLJANA – Župan prestolnice, ki je pred dnevi napovedal, da se bo na lokalnih volitvah 18. novembra potegoval še za svoj četrti mandat, je dobil prvega uradnega tekmeca. Zunajparlamentarna stranka Dobra državaje kot svojega kandidata predlagalaMekicar, predsednik sveta Četrtne skupnosti Črnuče, je dolgoletni podjetnik z večletnimi izkušnjami v medijih, marketingu in turizmu ter 13-letnimi izkušnjami v državni upravi, na ministrstvu za gospodarstvo, v elektronskih komunikacijah in zdravstvu. »Obstoječa mestna oblast nam gradi nekakšno navidezno betonsko pravljico v centru mesta, dejansko pa Ljubljana zaradi svoje centralistične, pogosto samovšečne, arogantne politike razvoja in komuniciranja z drugimi deli Slovenije ne izkorišča razvojnih potencialov v polni meri, predvsem pa zanemarja sinergije sodelovanja s širšim ljubljanskim območjem in z ostalimi deli Slovenije. Napačne strateške odločitve in druge organizacijske deviacije v vodenju mesta se kažejo v neustrezni koncentraciji investicij večinoma v centru Ljubljane, razpadanju prometne politike in infrastrukturnih povezav z ostalo Slovenijo ter svetom, z nezmožnostjo dogovora med Ljubljano in državo o ključnih razvojnih projektih, nenazadnje v neustreznem razvoju množičnega, sezonskega tranzitnega turizma brez visoke dodane vrednosti, kar že obremenjuje življenje v mestu,« je ob predstavitvi povedal Mekicar.Predsednik Dobre države Dobovšek pa je še pred predstavitvijo kandidata napovedal, da bodo v Ljubljani »vzpostavili sodobno infrastrukturo z nadzemno železnico, vrnili čist zrak in zeleno okolje«.Druge stranke se doslej še niso izjasnile, koga bodo poslale v boj z Jankovićem.