Gasilcem se za podmladek ni treba bati

GORNJA RADGONA – Po štirih razgibanih, razburljivih in še kako zanimivih dneh so na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni končali tradicionalni mednarodni Mladinski gasilski tabor 2019 Gasilske zveze Gornja Radgona.Letošnjega 4. tabora, ki je nadaljevanje tradicije iz 80. let prejšnjega stoletja, se je udeležila slaba stotnija otrok iz 16 gasilskih društev iz občin Gornja Radgona in Apače. Poleg mladih gasilcev, starih od šest do 16 let iz domačih društev, je bilo zraven še 27 mentorjev in inštruktorjev., predsednik GZ Gornja Radgona, je opozoril, da brez učenja, znanja in usposobljenosti danes ni več mogoče delovati, zato že otroke učijo veščin, ki jim bodo prišle pozneje še kako prav.Tabor je letos vodilas pomočnikomain, ki v GZ Gornja Radgona skrbi za mlade gasilce.V učnem programu so udeleženci spoznali delo vojakov in potapljačev, poskušali so držati gasilsko cev, ko je iz nje brizgala voda, se spuščali po vrvi, vezali vozle, nuditi prvo pomoč, predstavili so se Rdeči križ, zdravstveni dom, gasilci, potapljači, vozilo za reševanje v predorih in še marsikaj.Vsako jutro so imeli skupinsko telovadbo in dvig zastave, zvečer njeno spuščanje, v ospredju so bili vendarle druženje in učenje, razvedrilo in rekreacija, razne delavnice, učenje gasilskih veščin, ogledi, obiski, srečanja, osnovna nit je bila upoštevanje pravil čistoče in taborniškega reda. Za dnevne obroke so poskrbeli v hotelu Radin v Radencih.Gasilcem, najbolj množični organizaciji v državi, se za podmladek prav gotovo ni treba bati, trenutno namreč poteka okoli 100 dogodkov za mlade gasilke in gasilce po celotni Sloveniji, štiridnevni tabor na sejmišču v Gornji Radgoni pa je bil resnično najlepša razglednica slovenskega gasilstva.