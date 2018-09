FOTO: Onino pero je Tatjana Leskošek Denišlič

Podelitev Oninega peresa za avtorico najboljše zgodbe. FOTO: Blažž Samec, Delo

Podelitev Oninega peresa za avtorico najboljše zgodbe. FOTO: Blažž Samec, Delo

LJUBLJANA – Literarno nagrado Onino pero sta reviji Ona in Onaplus podelili že triindvajsetič. Avtorica zmagovalne zgodbe jeDanes so v knjigarni založbe Sanje Hiša sanjajočih knjig podelili literarno nagrado za najboljšo Onino zgodbo. Letos so avtorji in avtorice pisali pod skupnim naslovom Usodno srečanje.Izbor nominirancev je potekal pod budnim očesominŽirija je izbirala med 135 literarnimi prispevki in izbrala naslednjih 10 finalistk:s Spoznanjem,s Coprnjakom,z Otroškimi čeveljci,s Prfoksom, Tatjano Leskošek Denišlič z Marko, hvala,s Če bi …,s Tistim trenutkom,z Ni bila lepa,z Mlademu dekletu je shizofrenija obrnila življenje na glavo inz zgodbo Usodna odločitev.Bralke in bralci so s poslanimi glasovnicami odločili, da je letošnja zmagovalka Tatjana Leskošek Denišlič z zgodbo Marko, hvala. Za nagrado je prejela ček za 500 evrov in Onino pero.