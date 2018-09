FOTO: Maša Kociper znova v parlamentu

Nina Maurovič in Gregor Židan. FOTO: Dz-rs.si, Barbara Žejavac

Jani Möderndorfer in Andrej Šušmelj. FOTO: Dz-rs.si, Barbara Žejavac

Nina Maurovič. FOTO: Dz-rs.si, Barbara Žejavac

Poslancem se je na današnji izredni seji pridružilo pet novih poslancev. Ob potrditvi vlade je namreč pet izvoljenih poslancev sedlo na ministrske stolčke, s tem pa se je sprostilo pet poslanskih, ki so jih zasedli(SAB),(SMC),(SMC),(LMŠ) in(SAB). Dva izmed njih nista znana, medtem ko preostale tri širša slovenska javnost že precej dobro pozna.Maša Kociper se je Slovencem najbolj vtisnila v spomin zaradi ponesrečenega razlaganja fiskalnega pravila, prav tako je na poslanskem stolčku že sedel Möderndorfer, Nina Maurovič pa je vsem dobro znana kot pevka in nekdanja tekmovalka v resničnostnem šovu Big Brother.Njihov prvi delovni dan v hramu demokracije so ovekovečili tudi v državnem zboru, kjer so nastale fotografije.