FOTO: Janković uvaja nova pravila, jih že poznate?

FOTO: MOL, posnetek zaslona

LJUBLJANA – Toplejši dnevi so na ceste in ulice zvabili več kolesarjev, zato se je mestna občina Ljubljana (MOL) odločila za spremembo prometnega režima – na obrobju območja za pešce so postavili nove table za kolesarje.Po novem bo vožnja s kolesom na območju za pešce dopustna, vendar mora biti hitrost kolesarjev prilagojena hitrosti pešcev.Table Kolesarji, upoštevajte prednost pešcev! so v MOL postavili na naslednjih lokacijah:* Levstikov trg, križišče z Zoisovo cesto* Gallusovo nabrežje, križišče z Zoisovo cesto* Breg, križišče z Zoisovo cesto* Čopova ulica, križišče s Slovensko cesto* Nazorjeva ulica, križišče s Slovensko cesto in z Miklošičevo cesto* Puharjeva ulica, križišče s Slovensko cesto* Tomšičeva ulica, križišče s Slovensko cestoTable bodo v prihodnje postavili tudi na vsa ostala vstopna mesta na območjih za pešce, med drugim na Trubarjevo ulico in Poljansko cesto, ko bosta prenovljeni, ter na osrednjo tržnico.